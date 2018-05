Colonia El Simbolar prepara su Festival de Doma y Folclore “Día de la Patria”

20/05/2018 - Otras de las localidades del interior que organiza jornadas bien camperas en el Día de la Patria es Colonia El Simbolar, que ya está casi lista para vivir la nueva edición del Festival de Doma y Folclore “Día de la Patria”, este viernes 25 de mayo, en el predio municipal, oportunidad en la que se realizarán jineteadas, montas, demostración de tropillas, exposiciones de sulky, jardineras y un gran espectáculo musical. El anuncio fue realizado oportunamente por el comisionado municipal Ángel Iñiguez y el presidente de la “Agrupación Gaucha Juan Francisco Borges”, Juan Manuel Concha, quienes de manera conjunta estarán a cargo de la organización del tradicional evento cultural que regresa después de muchos años a la localidad ubicada en el departamento Robles. Durante el anuncio realizado en la comuna y en el que además participaron representantes de diversas instituciones sociales del m e d i o , I ñ í g u e z agradeció el acompañamiento de la comunidad que “después de muchos años tendrá la oportunidad de disfrutar de un festival de jerarquía y que durante mucho tiempo estuvo postergado”. En ese sentido, el comisionado municipal destacó que “nuestra intención es recuperar el festival no sólo para poner en valor nuestra cultura y nuestras costumbres, sino también para generar oportunidades a los productores de nuestra región para que puedan visibilizar el trabajo que realizan en los stands que vamos a preparar”. Por su parte, Concha agradeció al jefe comunal la confianza depositada para acompañarlos en la organización y añadió que el festival “ya generó una gran expectativa no sólo en esta región del departamento Robles y zonas aledañas, sino también en residentes santiagueños en otras provincias”. Programa La jornada se iniciará a las 10 de la mañana, con el arribo de las autoridades provinciales, agrupaciones, artesanos, tropillas y público; para las 11.30 está prevista la entonación del Himno Nacional Argentino, a cargo de un grupo de artistas locales. A las 12, se realizará un almuerzo criollo con las autoridades y las agrup a c i o n e s g a u c h a s ; mi e n t r a s que a las 13 se llevarán a cabo las destrezas a cargo de la agrupación anfitriona; para continuar luego con la presentación de la tropilla La Santiagueña, del “Negro” Bárcena. A lo largo de toda la jornada patria, conjuntos de la región y artistas nacionales animarán el festival que busca recuperar el atractivo que supo tener años atrás y posicionarse nuevamente entre los mejores de la zona.">