20/05/2018 - LAS TERMAS, Río Hondo. Con el correr de los años se puede observar como un gran sector la sociedad ya no participa de forma activa y masiva de los actos patrios no solo en nuestra ciudad sino en muchos lugares del país, como si se estaría perdiendo nuestra identidad, en ese contexto EL LIBERAL dialogó con una persona ligada a la cultura por tener una gran incidencia en la danza de Las Termas de Río Hondo, Juan Carlos “Pampa” Lencina, que recorrió el país y el mundo integrando el ballet Nacional, campeón de malambo. El “Pampa” como todos lo conocen es un personaje que desde hace muchos años participa en forma ininterrumpida de los actos patrios recitando letras y estrofas del Martín Fierro guiando varias agrupaciones gauchas y bailando una zamba o una chacarera en los hoteles de la ciudad. “La poca concurrencia de gente de Las Termas a los actos patrios es un problema cultural, antes la gente le daba más valor y tenía más respeto por los actos y símbolos patrios, tenían más respeto por la argentinidad, por los desfiles había otro concepto. Esto no es culpa de la gente, sino que los culpables son los difusores de la cultura que le dan más valor a las cosas de afuera que a lo de Argentina”, expresó. Más adelante amplió: “Estoy preocupado, por cómo se cuenta la historia argentina a los chicos, ellos están confundidos, son muy pocos los que conocen las fechas patrias o de los nacimientos de los próceres. En los últimos años no se le vienen dando el verdadero valor a las fechas patrias lo llevan para otro lado. A los niños tenemos que enseñarles, transmitirles, explicándoles qué significa cada fecha y la importancia de los desfiles y los actos”. “Hoy, están más en lo moderno, en la avanzada de la tecnología que muchas veces es mal utilizada, internet según mi punto de vista marcó un quiebre en nuestra cultura, hasta el interés de jugar de los chicos, hoy un máquina juega con ellos ya no juegan entre ellos ese es un factor porque no se le da el lugar a la cultura. Nos hemos olvidado de la importancia de la obra “Martin Fierro” donde cada sentencia, cada proverbio, cada consejo es una enseñanza de ayer, de hoy y de mañana, es un movimiento que acompaña a la mente reviviendo la cultura argentina”, manifestó. Por último ahondó: “Tengo una gran preocupación por la poca asistencia del público de nuestra ciudad a los actos patrios, algo que no pasa con los turistas que nos visitan, ellos valorizan más las fechas patrias, los símbolos y lo que representa la argentinidad. La gente que viene de Buenos Aires, Rosario, de la pampa húmeda un 25 de Mayo se viste de gaucho con la bandera, los estancieros saben y entienden que es lo que a ellos les gustan, hay estancieros que con la plata que tienen se compran un buen caballo con una buena montura y eso tiene gran valor. La gente de otras provincias valoriza más la cultura argentina. No hay una base cultural desde la familia, la escuela, es todo muy liviano especialmente la historia argentina. El amor a la patria se nace, se forja y se lo vive”.