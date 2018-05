TODAVÍA NO

Hoy 22:23 - Parecía que no le dirigía la palabra en milenios. Pero solamente habían pasado dos días. Ya había olvidado porqué habían peleado, pero cada vez que Constanzo Balvanera veía su cara desafiante, sentía que le clavaba el puñal de la verdad y del rencor en su estado más puro. Se había levantado para desayunar tranquilamente. A pesar de que no se hablaban, Margarita Gutiérrez le seguía preparando las comidas. Se dirigió a la cocina y la vio. El pelo largo, hermoso y enredado le caía sobre sus hombros y espalda con una naturalidad bellísima. Tenía una parada que dejaba entrever la resignación, y su rostro reflejaba el dolor punzante de cabeza. Estaba, además, tímidamente arreglada como para salir: un jean azul apretado que no dejaba nada que desear, una remera negra un poco escotada y las sandalias que se había comprado unos meses atrás para el casamiento de su hermana menor. No le preguntó nada, ni la saludó. Nomás se sentó y ella le sirvió el desayuno con un desprecio épico. En cada gesto bruto y apresurado, se veía un asco hacia Constanzo Balvanera que no aguantaba más por salir: el café ardiente, el pan viejo y verde, y la manteca rancia lo decían todo. Margarita Gutiérrez tampoco lo miraba a la cara, ni le hablaba. Se sentó en su lugar habitual en la mesa y empezó a desayunar mientras leía el diario. El pelo le caía por el costado de sus cachetes de papera leve y le cubría la coyuntura del ojo, lo que le impedía ver la barba de dos semanas y los ojos rojos del trovador, consecuencia de las noches de borrachera en las que había intentado ahogar sus penas. De repente sintió la necesidad de decírselo, porque no pudo resistir tanta hermosura y dulce y matadora indiferencia junta. Al principio no le salía la voz. Sentía la garganta a la miseria. Ardía como cualquier cantidad de fósforos encendidos. Sin embargo, se esforzó. Y el esfuerzo fue tal, que terminó por desgarrarle el orgullo: —Margarita… Te amo. Ella lo miró por primera vez en dos días. Constanzo Balvanera notó su mirada cargada de resentimiento. Volvió la mirada y le contestó: —¿Y? Había articulado una respuesta tan certera, sincera y asquerosamente correcta, que le había dado a entender que todavía no era el momento de volver a intentarlo. l