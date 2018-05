La escuela se embandera, se preparan actos folclóricos y empanadas para compartir

20/05/2018 - Ana González, organizadora de la fiesta patronal de San Gil, de Sacha Pozo, departamento Banda, está de acuerdo con otras expresiones acerca de que los actos patrios son parte del ADN del santiagueño del interior profundo: “Considero que nuestras fechas patrias más importantes siempre ayudan a las personas para destacar las cuestiones más sensibles de la identidad nacional, eso significa el ser nacional, la argentinidad, las costumbres, el folclore, lo que nos une con nuestras raíces. Estas fechas sensibilizan a las personas con la patria a través de todas estas acciones”. “En la zona de La Aurora, por ejemplo, la mayor parte de los festejos se centran en los actos escolares y la preparación de los chicos y sus familias para compartir ese momento. En general, la escuela se embandera de celeste y blanco, se preparan actos folclóricos y alguna comida típica, por lo general empanadas, para compartir”, señala. Comparando con el pasado, explica: “Por lo que me comentaron mis familiares no siempre fue así. Se podría suponer que esa identidad, muchos años atrás (50 quizás) estaba más arraigada, pero no es así. La gente no tenía la costumbre de vivir estas fechas patrias de este modo”.>