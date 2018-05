Gerardo Zamora llamó a los empresarios a seguir invirtiendo en Santiago para generar trabajo genuino

Fotos CASINOS DEL SOL. El gobernador Gerardo Zamora hizo el lanzamiento de la primera bola en Casinos del Sol con el "Negro el 11", abriendo la temporada.

20/05/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (c) Ante un gran marco de público, el gobernador de la provincia Gerardo Zamora inauguró oficialmente en la ciudad termal la temporada turística 2018, en un acto donde estuvo acompañado por su esposa la diputada nacional Claudia de Zamora, el intendente Miguel Mukdise, entre otras autoridades provinciales y nacionales.

De este importante acontecimiento que permite posicionar a esta ciudad turística por excelencia de la provincia, también participó el coordinador de enlace del Consejo Federal de Turismo Claudio Masseti, el vicegobernador José Neder, el jefe de gabinete Elias Suárez, y el subsecretario de Turismo, Ricardo Sosa.





Mensaje

El gobernador dijo a los santiagueños y a los turistas que nos visitan: "Las puertas de Las Termas están abiertas porque esta ciudad se va a seguir preparando y creciendo, y les quiero decir que nos visiten, a los que ya vinieron que regresen, y estoy seguro que Termas de Río Hondo tiene cosas que no van a encontrar en ninguna parte del mundo. Después de mi madre, mi mujer y mi hija, esta ciudad es la mujer que me enamora", recalcó.

Luego, ahondó: "Les decía hace un tiempo a todo el sector turtico, que invertamos y eso va a ser fundamental para el futuro, porque como dijo el licenciado Manccetti, es una industria sin chimenea, pero además no tiene techo. Por eso quiero pedirles al empresariado que tiene que ver con el turismo, la hotelería en Las Termas y la provincia, que no perdamos la fe ni la esperanza, que sigamos invirtiendo en generar porque en momentos difíciles también hay que invertir con más fuerza como lo tratamos de hacer todos los días desde la gestión, con la responsabilidad financiera del caso sin endeudarnos y sin caer en desequilibrio financiero, porque a veces las crisis también nos da una oportunidad. Una fábrica, un comercio, un restaurant, una pyme una actividad que es de toda la familia se puede cerrar en un día, pero no se abre de un día para el otro. Hagamos el esfuerzo para trabajar y para redoblar las apuestas y no nos vamos a arrepentir".

A su vez, Zamora agradeció la importancia de "acompañar la generación de trabajo para el turismo" y la apuesta para consolidar a Las Termas como alternativa turística todo el año.

Posteriormente, el coordinador de enlace del Consejo Federal de Turismo Claudio Masseti, destacó "el gran trabajo que se viene realizando desde la provincia con el turismo", del cual manifestó que "es una industria que no tiene techo y necesita del apoyo de todos. Las imágenes del circuito turístico hablan de un destino que no tiene techo, la inauguración pronto de la cancha de golf en junio, abrirá más puertas al turismo internacional", recalcó.

También, el intendente termense Miguel Mukdise, agradeció al gobernador y expresó su beneplácito por recibirlos en esta ciudad que "está agradecida por todas las obras desarrolladas en pos de la mejora de ofertas turísticas".





Primera bola

Para dar lugar a uno de los momentos más esperados, las autoridades se desplazaron luego a Casinos del Sol para lanzar la primera bola. El encargado fue el gobernador Zamora, que estuvo acompañado por las autoridades nacionales, provinciales y el intendente Múkdise, y los ejecutivos de Casinos del Sol, Antonio Cabo Lobo y Oscar Barrionuevo (gerente general de Casinos del Sol).

Ante la fuerte expectativa de los presentes, Zamora lanzó la bola en la ruleta y tras unos segundos, el crupier cantó "¡Negro el 11!", lo que fue celebrado por los presentes ya que representó el inicio de una nueva temporada oficial de turismo en la ciudad termal.