Su amor por Mitre y el rumor que lo vinculó a Central

Marchant regresó a Mitre en el 2012 y estuvo dos años. Pese a que no pudo lograr el ascenso a la B Nacional, sabía que tarde o temprano iba a llegar. "Se dio como estaba previsto en el proyecto de aquella vez que conversé con Guillermo (Raed, el presidente) cuando yo todavía tenía contrato con Chacarita. Quería proyectar algo paso a paso, arrancamos en el B, llegamos al A y después se coronó con el ascenso a la B Nacional. Se está tratando de hacer las cosas bien y equivocarse lo menos posible. Lo más importante ahora es armar un plantel competitivo, va a estar el clásico rival en la misma división, y va a ser lindo para nuestra provincia disfrutar de ese partido", dijo. Hablando de Central Córdoba, recordó cuando corrió el rumor de su cruce de vereda: "Siempre he estado ligado a Mitre, por mi crianza, mi cercanía y mis amigos. Surgió de la intención de algún dirigente o allegado. Había un amigo de mi viejo que siempre le decía que yo iba a jugar en Central. Hubiese sido difícil porque uno tiene que saber separar lo profesional de lo sentimental. Pero mejor que no haya llegado ese momento de tener que decidir".