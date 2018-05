Bianchi vs. Gallardo

20/05/2018 -

"Bianchi es el que me dio la posibilidad de poder debutar en Boca, es un técnico que nos ha marcado por la forma de trabajar y tenía un cuerpo técnico de lujo", recordó Marchant sobre el "Virrey".

Y ante la comparación que surge hoy con Gallardo, dijo: "Lo de Marcelo es para destacar, es un técnico joven y capaz que ha conseguido cosas importantes en el corto plazo con River. Más allá de la rivalidad, porque yo soy hincha de Boca, uno no puede no resaltar. Pero también hay que saber separar. Es como querer comparar un jugador con otro. Cada uno tiene su propio estilo, más allá de la diferencia de años y por lo que me ha tocado conocer de Carlos, son diferentes. Y Carlos ha marcado en nuestro club algo muy difícil de conseguir. Ha sido una época muy linda, gloriosa y hoy, 18 años después, parece inalcanzable en cuestión de objetivos y torneos. Ganamos el torneo local, la Libertadores y la Intercontinental, algo difícil de alcanzar de nuevo".