Fotos "Si me pica el bichito, voy a seguir"

20/05/2018 -

Sábado por la mañana, con termo y mate en mano, acompaña a sus hijos Guido y Lucas que juegan en la escuelita del "Turco" Donis. Pedro, el más chico, de apenas cuatro años, comenzará a entrenar el año que viene. Ese ritual hace a Julio Javier Marchant retroceder en el tiempo y recordar sus inicios en el fútbol. "Me hace acordar a las épocas lindas cuando arrancaba, en una edad en la que todo es alegría, diversión. Esperabas este día para venir a disfrutar de jugar, de andar corriendo detrás de la pelota y verte con tus amigos. Hoy disfruto acompañándolos a los chicos y viendo que pasan por esas mismas sensaciones que sentía yo", cuenta el "Sapo" mientras ceba el primer mate. ¿Qué es lo que más recuerdas de tus inicios? En mi época era mucho baby, se me viene a la menta la noche del club París, salían bien picantes los partidos, ya jugábamos finales. Tenía entre 9 y 10 años. También estuve en la escuelita de Miguel Rodríguez y después pasé a Mitre ya en cancha de once. Me acuerdo los viajes, ya un poco más de grande. Me acuerdo una vez que viajamos tres chicos de Mitre con Central para jugar un torneo en Córdoba. No había nada más importante que compartir y jugar. Y esas noches de París eran lindas porque era baby, cancha chica, tenías más contacto con la pelota. ¿Tu primer paso por Mitre fue muy corto? Sí porque llegué a los 12 años, me llevó Aníbal Romano. Y me fui muy chico de aquí, a los 14. ¿Cómo llegaste a Boca? Después de una selección Sub15 que dirigía Julio San Lorenzo. Ganamos en Santiago, después en Tucumán. Ahí jugaba Juan Krupoviesa, en esa época no pegaba tanto (risas). Después nos toca en Bahía Blanca la final. Luego con Diego Ledesma nos fuimos a Buenos Aires porque nuestros padres habían acordado una prueba. Estuvimos una semana y no quedamos. Diego se tenía que volver y yo me quedé tres días más en Buenos Aires. Mi tía, hermana de mi papá, que era hincha de Boca me dijo ‘no te puedes ir sin probarte en Boca’ y me consiguió una prueba y quedé, fue a fines del 94. ¿Te costó mucho la adaptación? Me venía los sábados después de jugar en Inferiores y me volvía el domingo a la noche, así que imaginate lo que costó. Hacía cosas así porque era muy de mi familia, de los domingos comer en la casa de mis tíos o abuelos. Mi viejo no podía ir más seguido, no era fácil que nos vayan a visitar y cuando no aguantaba más me tomaba el último colectivo del sábado. Llegaba el domingo a la mañana, almorzaba y a la noche me iba de nuevo. Por ahí, si habíamos ganado y había jugado bien, pedía el lunes. A los de más lejos por ahí nos daban ese permiso de no entrenar el lunes. En Boca, Marchant fue protagonista de un hecho histórico y, quizás, irrepetible. Coincidió con Alfredo Moreno y Sebastián Pérez. Tres santiagueños titulares en la Primera de Boca, algo que se dio oficialmente en un partido ante Lanús. Fue el 27 de octubre del 2000, en la Bombonera y por el Torneo Clausura. El Xeneize formó con: Oscar Córdoba; Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Walter Samuel y Aníbal Matellán; Marchant, Cristian Traverso y José Pereda; Pérez; Christian Giménez y Moreno. "Aquí lo había enfrentado al ‘Negro’ en Estudiantes-Mitre. Siempre cruzábamos algunas palabras, además yo tenía un primo que vivía cerca de la casa de él y por ahí nos juntábamos. El ‘Pela’ es un año menor, no nos veíamos tanto aquí y después nos encontramos en Buenos Aires. Griffa empieza a hacer pruebas y Alfredo estaba hacía un año en Dock Sud, viviendo con la tía. Esa semana vino la división de Alfredo de Dock Sud a jugar con Boca y él hizo tres goles. Inmediatamente Griffa lo hizo quedar. Ahí comenzamos a compartir pensión y al año llegó el ‘Pelado’. De golpe nos encontrábamos tres santiagueños allá, que aquí habíamos tenido algo de relación, y no nos separábamos nunca. Y pudimos coronar algo hermoso, que para la provincia fue importante, que fue jugar contra Lanús, en cancha de Boca, los tres como titulares en un partido oficial. Algo histórico y que a nosotros nos llenó de orgullo poder estar los tres vistiendo la camiseta de uno de los clubes más grande del mundo", recuerda Javier sobre aquel trío santiagueño. ¿Se valora más por lo que cuesta actualmente que un jugador de inferiores llegue a la Primera de Boca? Sí, porque no es tan común en gan de Macri era que 9 de los 11 titulares sean de las inferiores. Eso nos dio la posibilidad de que Carlos nos lleve a una pretemporada a un grupo selectivo. Esa pretemporada era nuestra oportunidad. Justo vendieron a Cagna, en mi posición. Y aprovechamos esa oportunidad en un partido de verano contra River, que les ganamos 2 a 1 y Ramón Díaz se va en la conferencia de prensa. Actualidad ¿Vas a seguir jugando? Cuando pensaba que se había terminado, Vélez me abrió las puertas y por suerte pude seguir. Me he sentido bien, entonces siempre está la posibilidad de seguir, siempre tira. Pero sé que la posibilidad del retiro está y si no es ahora, pega en el palo. Tengo 38, me siento bien pero también los chicos empiezan a correr más y para colmo se cortan el pelo y ya no los puedes agarrar ni del pelo (risas). Después del Mundial, si me pica el bichito, aunque sea seis meses más voy a seguir. ¿Cuesta tomar la decisión de colgar los botines? Sí, porque es lo que uno está acostumbrado a hacer. El físico nuestro pide todos los días hacer algo, aunque sea salir a trotar. Y es lo más lindo que hay. Siempre les digo a mis hijos que lo disfruten, después verán si se lo toman a modo profesional o no, pero es muy lindo. ¿Sos de exigirlos a tus hijos? No, para nada. Menos con mi señora porque ella les dice que si no traen buenas notas no van a ir a entrenar. Y yo estoy mediando y les digo que si van a ir a entrenar. Pero más que nada trato de acompañarlos. ¿Actualmente, a qué te dedicas? Tengo un proyecto personal, con familiares, así puedo entretenerme un poco. También poder acompañarlos a mis hijos y a mi señora, que ha vuelto a hacer equitación.