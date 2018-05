Zinedine Zidane le cumplió el sueño a su hijo arquero

20/05/2018 -

El entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, hizo debutar a su hijo el arquero Luca Zidane, en el empate sobre Villarreal por 2 a 2, de visitante, en el marco de la última fecha de la Liga Española de fútbol.

El crack portugués Cristiano Ronaldo y el galés Gareth Bale anotaron para el conjunto de la capital española.

Celta de Vigo derrotó a Levante 4 a 2, con doblete del uruguayo Maximiliano Gómez; en el conjunto gallego fue titular el ex Boca, Facundo Roncaglia, ingresó el ex River, Lucas Boyé, y fue suplente el ex River y Racing, Gustavo Cabral.

Por su parte, Betis cayó ante Leganés, por 3 a 2, con el ex Boca Ezequiel Muñoz como titular, con el ingreso sobre el cierre de Martín Mantovani, y Nereo Champagne y Mauro Dos Santos como suplentes.

Deportivo Alavés cayó ante Sevilla por 1 a 0, en el conjunto "andaluz" fue titular el zaguero Nicolás Pareja e ingresó Guido Pizarro, quien integra la nómina de 35 preseleccionados por el DT Jorge Sampaoli para Rusia 2018.

La fecha la cierran hoy Valencia vs. Deportivo La Coruña; Athletic Bilbao vs. Espanyol; Atlético Madrid vs. Eibar y Barcelona vs. Real Sociedad.