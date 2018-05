Fotos Entrecruzarán ADN de hueso quemado, con la saliva de padres del remisero Zárate

20/05/2018 -

Con el análisis de ADN, la ciencia intentará clarificar si unos huesos quemados corresponden al cuerpo del remisero Carlos Zárate, por cuya ausencia la Fiscalía y la defensa libran una dura batalla, pronto a desembocar en el juicio oral y público. Zárate desapareció el 2 de octubre de 2017, al salir de su casa, en el paraje Toro Pozo (Jiménez), hacia Las Termas de Río Hondo. Nunca llegó a destino y el fiscal Ignacio Guzmán está convencido de que fue asesinado. La tragedia se la atribuye al ex novio de la nueva pareja de Zárate, Iván Navarro, alias el "Negro" Victoriano. Según Guzmán, la Fiscalía tiene enfrente un asesinato pasional sostenido en una misma mujer, quien desapareció de Las Termas y reaparecería en el juicio. Mucosa yugal El "Negro" Victoriano está preso y el fiscal secuestró un pendrive, placa del celular de Zárate y un hueso escafoide quemado. La semana pasada, los bioquímicos tomaron saliva de los padres de Zárate y el ADN será cotejado con el hueso escafoide quemado. Dicha "mucosa yugal" será analizada en el Laboratorio de Genética de Junín, Buenos Aíres, confirmó anoche el propio fiscal a EL LI BERAL . La fecha elegida es el 5 de junio: acudirán el fiscal, el defensor, Juan José Saín, y ex policías que colaboran en la investigación. El "as" fiscal Sin confesarlo, la Fiscalía apuesta todo al ADN, ya que de ser los mismos (huesos-padres) la lógica es que Zarate está muerto. Sin embargo, mal que le pese, no es menos cierto que ello no implica condena para el detenido. Pero sí robustecería la posición fiscal para la clausura del proceso y elevación a juicio. Por lo pronto, la defensa observa prudente luego que la Cámara de Apelaciones confirmara la prisión preventiva de el "Negro" Victoriano por homicidio. Aún fuerte el revés, por lo bajo se aferra a la "ausencia" de un cuerpo. Antecedente jurídico No lo verbaliza, pero Saín apuesta todo a la última jurisprudencia: ésta se basa en el crimen de un loretano, cuyo cuerpo jamás apareció. En el juicio, la Cámara del Crimen de 2a Nominación condenó a perpetua a la esposa y al amante chaqueño. Fueron a prisión; su defensa apeló y después de varias instancias adversas, en la jugada final la Corte Suprema revocó la condena a la pareja. Así, ordenó a la Justicia local liberar de inmediato a la loretana y al chaqueño. Pese a que la puja por Zárate está en proceso de ebullición, hoy asoma cuesta arriba que un tribunal condene a alguien sin ADN o un cuerpo. Desde ese escenario temido, la Fiscalía se juega casi el resultado final de la batalla: el ADN de los padres del remisero y el hueso quemado pueden echar por tierra la encrucijada.