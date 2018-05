"No puedo creer tanta saña y con la brutalidad con la que lo golpearon"

Fotos DUEÑA. Ruiz conocía a la víctima desde hace 10 años.

20/05/2018 -

Impresionada por la brutalidad con las que atacaron a More, Silvia Ruiz -la dueña de la finca donde vivía la víctima- contó a EL LIBERAL en exclusiva cómo fue la escena que descubrió al llegar a su casa.

"Yo vine a darle de comer a los chanchos, como todos los días, y ya me pareció raro que el portón del ingreso estuviera abierto. Entré, llegué a la casa y le grité a Tomás, pero no respondía. Su puerta también estaba abierta", fueron las primeras palabras de la consternada mujer.

Más tarde, Ruiz sostuvo que "al ver que no contestaba entré a la casa. Estaba tirado en el suelo, lleno de sangre. Solo balbuceaba algunas palabras, pero no le entendía qué me decía. No lo podía levantar, así que salí corriendo a buscar a mi hijo". Según contó la mujer, More vivía solo desde hace 10 años. "Él es oriundo de La Cañada. No tiene esposa ni hijos. Llegó a pedir trabajo porque su mamá lo había corrido de la casa. Era un miembro más de la familia".