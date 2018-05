Los venezolanos votan hoy con la certeza de un triunfo de Maduro

Fotos PANORAMA. Los comicios en Venezuela se dan en medio de una severa crisis socio-económica.

20/05/2018 -

Poco más de 20 millones de venezolanos tendrán la chance de ir hoy a las urnas con la certeza de que el presidente Nicolás Maduro será el ganador y logrará otro mandato hasta 2025, pero también con dos incógnitas: qué porcentaje del padrón se abstendrá, en respuesta a un llamado en ese sentido de la mayoría de la oposición y del puro descreimiento que generó el proceso, y cómo reaccionará la comunidad internacional.

Como pocas veces ocurrió en el país, en la votación presidencial de hoy existen posibilidades de que el índice de abstención sea mayor al que logre el ganador de la contienda, seguramente Maduro, que expresó su confianza en que el oficialismo logre unos 10 millones de votos.

Heredero del fallecido Hugo Chávez, Maduro es el candidato del Polo Patriótico Simón Bolívar, que integran, entre otras fuerzas, los partidos Comunista, Socialista Unificado Venezolano, Patria para Todos y Somos Venezuela, y tendrá a tres rivales de fuerzas menores que evaluaron que no convenía dejarle todo el escario al oficialismo.

El ex militar y ex gobernador Henri Falcón, candidato de Avanzada Progresista, una sector de Copei y el MAS; el ex pastor Javier Bertucci, postulado por Esperanza para el Cambio; y el ingeniero Reinaldo Quijada, de Poder Popular 89, serán quienes buscarán imponerse a Maduro o, al menos, ocupar el lugar de una opción electoral válida.

Los comicios se dan en medio de una severa crisis socio-económica, que el Ejecutivo atribuye a una "guerra" económica de empresarios y Estados Unidos, y que ya generó un importante éxodo de ciudadanos a otros países.

Las elecciones fueron convocadas por la Asamblea Constituyente, en funciones desde agosto pasado únicamente con representantes del chavismo y convertida en poder supremo del país.

