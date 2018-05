Guillermo Francella prefiere no descubrirse en sus personajes

20/05/2018 -

Guillermo Francella se prepara para el estreno del próximo jueves de "Animal", la nueva película de Armando Bo (nieto) en la que interpreta un personaje complejo, un técnico de cincuenta y pico de años llamado llamado Antonio que ocupa un rol importante en un frigorífico marplatense, y que vive con su mujer y sus dos hijos adolescentes.

Antonio es un hombre ordenado, prolijo, acostumbrado a hacer las cosas bien desde siempre, y recibe una noticia que lo puso entre la espada y la pared: una insuficiencia renal lo obliga a una rutina de diálisis y un inexorable trasplante, por el que está en lista de espera, y desespera.

El problema es que el riñón no aparece, se ilusiona y se desilusiona, y su deterioro es veloz, por lo que toma la decisión de romper el esquema de lo legal y sale en busca de otra opción, un camino transversal que lo llevará a un vértigo parecido al de una pesadilla.

¿Qué es para vos lo que hace más atractivo a un personaje?

Tiene mucho que ver que el personaje me permita despojarme del peso propio que uno trae, cuando desde lo estético no me reconozco, cuando desde lo postural y lo corporal, en la forma de hablar, dejo de ser yo mismo. Me seduce salir de la lógica zona de confort que uno puede generar en un momento determinado en un papel sabiendo que toca teclas que puede dominar. También me seduce mucho cuando me veo despojado de cualquier recurso y en lo interpretativo tengo que explorar algo distinto.

Durante un largo tiempo esa zona de confort tuya fue la comedia, pero aún abordando el drama, tus personajes son en la mayoría de los casos hombres comunes...

En este caso es alguien que toda su vida vivió cumpliendo las reglas, una vida apacible, un grupo familiar perfecto, con un buen trabajo, y le pasa algo muy puntual y fortuito en la salud. Primero cumpliendo las reglas, con la diálisis, y en una lista que no avanza. Ahí entra en el no-confort, y piensa que tiene que transgredir para no morirse. Es cuando aparece la pregunta de qué debe hacer. Hay un cambio de conducta, un tema moral y ético, porque se muere y ese no es un detalle menor. Cuando pide colaboración familiar encuentra una resistencia que no imaginaba. ¿Qué pasa en un momento límite? Vos y yo creemos conocernos, pero en este momento entran a asaltarnos, y los dos estamos totalmente convencidos de cómo reaccionaríamos. Vos y yo creemos que nos quedaríamos frente a todo lo que suceda pero... Hay ciertos momentos en que uno se desconoce y lo que le ocurre a este hombre, lo que lo circunda, sus hijos y su esposa, eso le genera algo muy traumático.

La película no abre juicios acerca de ética y moral...

Correcto, no hay ningún juicio moral o ético acerca de los personajes. El espectador es el que debe sacar conclusiones y ver si eso genera o no empatía. Es un hombre común y silvestre que vive de su trabajo, que es muy amable, buen papá, buen marido...

Ya sea en "Casados con hijos" o en esta película no dejás de interpretar personajes que son sacados de la realidad...

Son gente común, pero bien antagónica en sus comportamientos y conductas, en sus vidas, son más o menos grises, pero a fin de cuentas heterogéneos. Son los personajes más ricos, los que más me generan identificación.

¿Volverías a hacer televisión?

Lo mismo que me preguntan habitualmente con las comedias... Sí, volvería a hacer comedias y volvería a hacer televisión. De hecho el año pasado en teatro hice "Nuestras mujeres", y la película que acabo de terminar con Gastón Duprat, que se estrena en agosto, es una gran comedia. En teatro dirijo "Perfectos desconocidos", que es una comedia. La comedia es mi vida, pero cuando me puedo permitir estos lujos de personajes totalmente antagónicos es muy placentero.

Pero hace ocho años que no haces televisión...

Tengo que ser honesto; lo último que hice en televisión fue "El hombre de mi vida", con (Juan José) Campanella, pero si me ofrecieran una serie corta del estilo de "Un gallo para Esculapio", donde sí hay que tener una entrega en cantidad de horas, con un marco cinematográfico, me gustaría hacerla. No tengo ninguna resistencia con la televisión y volvería con este tipo de producciones.