¿La boda de Harry y Meghan trae renovación?

20/05/2018 -

Como en los cuentos de hadas que se leen en la infancia, con miles de personas alrededor del Castillo de Windsor, el príncipe Harry, sexto en la línea de sucesión de la corona británica, se casó pasadas las 12.30 (8.30 en Argentina) con la actriz afroamericana Meghan Markle, cuya llegada a la familia Real parece imprimirle los mismos aires descontracturados y renovados que intentó hacer madurar Lady Di, la madre del novio, durante su vida.

Atras quedaron muchas tradiciones para dar paso a una posmodernidad, hasta ahora inaceptable para la Casa de Windsor y sus miembros.

Quién acompañó a la novia al altar

A raíz de la prohibición de viajar que le impusieron los médicos al padre de Meghan, Thomas Markle, luego de su operación al corazón, la flamante novia de 36 años caminó al altar de la mano del príncipe Carlos, heredero al trono y padre de Harry y William, tras haber llegado a bordo de un Rolls Royce Phantom IV junto a su madre, Doria Ragland, afroamericana y profesora de yoga en Los Ángeles, desde un lujoso hotel donde ambas pasaron la noche.

Ofició la boda el reverendo David Conner, decano de Windsor, aunque antes brindó un encendido y desacartonado discurso el obispo afroamericano Michael Bruce Curry, de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, que habló de la pareja y el "poder del amor", palabras que fueron usadas también por el pacifista americano Martin Luther King.

Tras las palabras de Curry, que despertaron risas entre los propios novios y entre la gente que seguía el evento fuera del castillo, el coro de gospel The Kingdom Choir interpretó una versión del clásico "Stand by me", que en 1961 cantó por primera vez el norteamericano Benjamin E. King.

Luego, la pareja dio el "sí’ frente al altar, intercambiaron sonrisas y los anillos y Conner "los proclamó marido y mujer".

"Lo que ha unido Dios nadie podrá separarlo", cerró el reverendo en la Capilla de San Jorge ante unos 600 invitados, entre miembros de la realeza y amigos de los novios como Victoria y David Beckham y el actor estadounidense George Clooney y su esposa Amal Alamuddin, el músico Elton John y su pareja, además de 200 representantes de organizaciones benéficas.

La actriz, que estuvo casada entre 2011 y 2013 con el productor Trevor Engelson, de quien se divorció, no prometió "obediencia" a su futuro marido, tal como ya lo habían hecho su cuñada, Kate Middleton, duquesa de Cambridge, y Lady Di.

La joven, que antes de su noviazgo con Harry, expresó posiciones políticas contra el Brexit y críticas a Donald Trump, a quien calificó de "misógino", ingresó a la capilla junto a diez niños que ejercían de pajes y damas de honor, entre ellos el príncipe Jorge, de 4 años, y la princesa Carlota, de 3, ambos hijos de William y Kate.

Afuera, miles de personas presenciaron la ceremonia en un silencio sepulcral, sentados en el pasto en un día inusualmente soleado y apostados a lo largo de la avenida The Long Walk, que recorre unos 4 kilómetros y finaliza en las puertas del Castillo de Windsor.

Dada la característica multicultural y multirracial de Inglaterra, había poca presencia de afroamericanos y de personas de otras naciones de Commonwealth, que fue cerrado para quienes no contaban con autorización de acceso.

A unos 800 metros del castillo, por Long Walk, decenas de personas con carteles que rezaban "No se puede esconder a los homeless" protestaban tras conocerse que el municipio de Windsor había acondicionado un colectivo para que los sin techo durmieran y pasaran allí la jornada de la boda real.

Tras la ceremonia, la pareja subió a un carruaje y durante casi media hora paseó por la calle principal, recibiendo los saludos de los visitantes a la pequeña localidad de Windsor, a 34 kilómetros de Londres, donde viven unas 30.000 personas, pero ayer se vio colmada de visitantes y donde se armó un fuerte operativo de seguridad.

Podían verse francotiradores apostados en los techos de los pocos edificios que lindan con la avenida Long Walk, donde la gente, algunas con coronas y atuendos de la monarquía, portaba pancartas con fotos del príncipe y su esposa, y alzaban banderas de la Unión, mientras otras disfrutaban de sus pícnic.