FÚNEBRES | 21 de Mayo de 2018

21/05/2018 -

Fallecimientos

- María Nunzia Pappalardo

- Raúl Guillermo Lorenzo

- Manuel Alberto Barrera

- Dardo Teodoro Concha Ortega

- Ana Felisa Castillo (Puesto del Medio, Dpto. Silípica)

- Ana María Gómez (Puesto del Medio, Dpto. Silípica)

- Lucas Ledesma

- Nicolás Aníbal Juárez

- Baldromina de Jesús Santillán (Loreto)

- Juana Angélica Gómez (Fernández)

Sepelios Participaciones

ALLALL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. "Que brille para el la luz que infinita de Cristo". Primos de Rosita R. de Allall y flia, Pauli, Ricardo, Anchi, Poro y Pelado Avila lamentan de manera especial su desaparicion fisica y ruegan para Pori y flia, pronta resignacion ante esta irreparable pérdida. Descansa en paz Cachito.

CONCHA ORTEGA, DARDO TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Su esposa Graciela del Carmen Cruz, sus hijos Pacho, Santiago, Noel, nietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. de Los Flores a las 9 hs., casa de duelo A. Ibarra Nº 89 Bº 8 de Abril. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CONCHA ORTEGA, DARDO TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Su madre Dorilda Ortega, sus hermanos Gladys, Dante, Walter; hermano político Alberto, su sobrinos Santiago, Cristian y Nicolás participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio de Los Flores.

CONCHA ORTEGA, DARDO TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Su hermana Gladys, su cuñado Alberto, sus sobrinos Santiago, Cristian y Nicolás participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio de Los Flores.

CONCHA ORTEGA, DARDO TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Su tía Magui Ortega, sus primos Elda Ester y Juan José; sobrinos Leonardo y Mauricio participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio de Los Flores.

CONCHA ORTEGA, DARDO TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Sus tíos Aída Ortega, Oscar Hugo Cuello; su primo Mari, Nancy, Hugo, Marcia, Fernando y Claudio; sus primos políticos Luis, Orlando y Pana participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio de Los Flores.

CORPUS, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. El Sr Decano Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la Sra. Vicedecana Lic. Josefina Fantoni, Sra. Secretaria de Administración C.P Carla C.Ferreyra, Sra. Secretaria Académica Prof. Ana María Castiglione, Sr. Secretario de Extensión Vinculación y Transferencia Lic. Omar Layus Ruiz, Sra. Secretaria de Ciencia Técnica y Posgrado Lic. Lidia Juliá, personal docente y no docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan de su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO FARMACÉUTICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Su sobrina Ana Maria Elias e hijos Fernando Abraham y flia, Javier Emilio Abraham y Ana Carolina Abraham de Manzur y flia. Participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a tia Teresita y primos.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Su sobrina Monica Vizoso e hijos acompañan con dolor su y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Sus sobrinos Marite, Jorge y Marcela Elias participan su fallecimiento y despiden con amor al tio Alberto. Sus restos fueron inhumados ayer.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO FARMACÉUTICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario F. Sanjuán, hijos Analía y Julio, Susana y Miguel, Norma y Fermín y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del muy querido y distinguido amigo Alberto y expresan a su esposa Teresita, a sus hijos, nietos y demás familiares, nuestro inmenso pesar ante irreparable pérdida. Que el Señor proteja su alma en el cielo. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. José Isa Assan, Delia León de Assan acompañan en el dolor a su esposa Teresita, sus hijos Verónica, Marcelo, Beto y Valeria, hijos políticos, nietos y familiares. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO FARMACÉUTICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Carlos Borges, su esposa María Clelia Gutiérrez de Borges, sus hijos Cecilia, Agustina, Carlos, sus hijos políticos Marcelo y Marita, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Alberto y acompañan a su esposa Tere, a sus hijos Verónica, Marcelo, Beto y Valería en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Humberto Fadel Astun, su esposa e hijos acompañan a su apreciada familia en tan penoso trance. Elevando oraciones en su querida y apreciada memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Siempre lo recordaremos con cariño. Graciela Sauad y familia, Norma Sauad y familia, Eduardo Sauad, Sara Sauad y familia Adriana Sauad y familia acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Osvaldo S. Corbalán y su esposa Elena B. Ramírez de Corbalán participan su fallecimiento y elevan oraciones para el eterno descanso de su alma.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Tu sobrino Alfredo Elias, tus sobrinos nietos José Alfredo y José Francisco con sus respectivas familias participan su fallecimiento.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Manuel Horacio Elías participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Sus consuegros Roger Alberto Manfredi y María Estela Marcos de Manfredi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Teresita e hijos en este momento.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Carolina, Vittorio, María Pía y María Virginia Manfredi y respectivas familias, acompañan a su cuñado Marcelo Elías, a sus hermanos y a Tere en este dificil momento,. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Sus amigos Ana Mercedes Diamante de Murad, sus hijos Leonardo y Cinthya Toselli, Martin Silvestro y Elena María Murad, participan el fallecimiento de su amigo Alberto.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Su cuñado Emilio Ulibarri participa con gran dolor el fallecimiento de Alberto. uega una oracion en su memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO FARMACÉUTICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. " El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hara descansar ". Con gran dolor te despide tu sobrino Luis Dario Elias y su esposa Beatriz Argañaraz. Eleavn oraciones en su memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Benjamín Arce, su esposa María Eugenia Zain Boix, sus hijas Sofía y Elena Arce participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Marcelo y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. La Comisión Directiva de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero, socios y empleados acompañan en este doloroso momento a la familia de quién fuera socio, directivo y referente de nuestra institución. Rogando una oración en su memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Habel Sapag, Susana Barbieri, Samir, Estefanía y Facundo acompañan en este doloroso momento a su familia, rogando una oración en su memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Fernando Ricardo Monti, su esposa Reina Raquel Nazha y su hija Raquel Monti participan con pesar el fallecimiento de su colega y ruegan una oración en su memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO FARMACÉUTICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Farmacia Ruiz participa el fallecimiento de Alberto Elías y acompaña a la familia del amigo, colega y cooperativista ejemplar, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma en Dios.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO FARMACÉUTICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Su amigo y colega Farmacéutico Juan Armando Manzur, su esposa Mirta Miranda y su hijo Jorge Gonzalo participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a su esposa e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Alfredo Basbús, María del C. Del Vitto e hijos despiden al amigo y piden resignación para Tere y familia.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Federico Mikkelsen Löth, María Cristina Hoff y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Alberto y acompañan a su familia en este difícil momento.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Dr. Abraham Camilo Brahim, Dra. Camila Mahmud de Brahim e hijos Dres. Milo y Claudio Brahim Lamentan profundamente su partida terrenal y acompañan en estos momentos de dolor a su esposa, hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Ana María Sobrero de Simón, sus hijos Pedro, Rolando, Jorge y Manuel y sus respectivas familias participan el fallecimiento del padre de Marcelo y acompañan a los demás familiares en este doloroso momento. Ruegan una oración por su descanso eterno.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Dr. Marcelo Rolando Agüero participa con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Hugo César Frola participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Chini Habra Fernández y familia participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor.

JUÁREZ, NICOLÁS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Su esposa Lucia Maldonado,sus hijas Micaela, Aimé y Martina participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 12 en el cementerio Parque de La Paz. C de duelo P L Gallo 340 (SV) HAMBURGO CÍA DE SEG SA EMPRESA ANICETO E HIJO.

JUÁREZ, NICOLÁS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Sus ex vecinos y amigos de la infancia, familias: Alzugaray Ferretto, Zuáres y Pereyra participan con profundo dolor su trágico fallecimiento, acompañan a su padre y familia en tan irreparable pérdida.

LEDESMA, LUCAS (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Sus hijos Omar, Luis, María del Carmen, Mercedes, Bety, Angélica, h. pol., nietos, bisnietos, tataranietos, participan su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. de Forres a las 11, casa de duelo P. L. Gallo 330 sala nº 2. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEDESMA, LUCAS (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 88 Coronel Borges acompañan a la Sra. directora María del Carmen Ledesma, en este difícil momento ante la pérdida de su padre. Se ruega una oración en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Amiga de su familia, Adriana Sauad y y flia, y Sarita Sauad y flia participan con honda pena su partida. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad y sus hijos Domingo Gabriel y María Laura participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de sus amigos Raúl y Claudia, rogando oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria,

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Ing. Raúl Gerez y Viviana Gerez participan con dolor su fallecimiento.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Dra. María Josefina Zabala participa con dolor su fallecimiento.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Ing. Edmundo Alberto Costantini, Nany Hernández; sus hijos Julio Edmundo y Víctor Manuel; hijas políticas Reyna González Hidalgo, Yessica Ahumada y su nietita Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Rogando por su descanso en paz. Silvia Llugdar de Ugozzoli y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de Claudia y Raúl. Elevan oraciones en su querida memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". María Isolina Giménez de Hernández e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Valeria Regatuso y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su compañera y amiga. Ruegan una oración en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín de la Obra Misericordista Nº 25 "Padre Víctor" participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestra compañera Claudia Gelid de Lorenzo. Ruegan una oración en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Elda Constantini de Alberto y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Hugo César Frola participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Hugo Ignacio Frola su amigo, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Sus amigos del Golf: Rafael, Sebastián, Justo, Daniel, Facundo, Arturo, Franco, Renato, Augusto, Martín, Mario, Valentín y Francis participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Personal docente y de maestranza del Jardín de Infantes Nº 9 Nuestra Señora de la Misericordia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la directora Lic. Claudia Gelid de Lorenzo en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Rodolfo Saad, su esposa Patricia Beccaría, su hija Nabila participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento de pesar a sus padres Claudia y Raúl, hermana Luisina y demás familiares.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Adriana Beccaría participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su compañera y amiga en este duro momento.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Daniel Matteucci, Karina Perduca, Gianina, Luisina Matteucci y Benicio Torres Matteucci participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Raúl.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Mario Nassif y Antonela Matteucci participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Luis Alberto de la Rúa, su esposa María Elena Barnetche y sus hijos Luis Matías, Valentín y María Pía participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Graciela del V. Paladea participa con dolor el fallecimiento de Raulito. Ruega a Dios consuelo para sus padres.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Gabriela Zuain y familia participan su fallecimiento.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. El personal de Protección Civil de la Municipalidad de Las Terma de Río Hondo participan con dolor el fallecimiento del hijo de su amigo Raúl.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Ramiro López Bustos, su esposa Alejandra Voss e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Raulito, gran campeón de Golf y mejor persona, acompañando a sus padres en tan triste momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Mariana Sialle, Mario Carfí y su hijo Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Claudia Murad de Gelid y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Francisco José Lami Hernández, su esposa Emilia Susnjar y sus hijos Francisco José y Florencia Boucard; María Emilia y José Milet y José Antonio Lami Hernández participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Luli Femayor y sus hijos Gastón, Facundo y Lulú Sfeir; y Antonella Tarchini participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido Raulito. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Facundo Baltazar Olivera, sus padres Carlos A. Olivera y Liliana Mendoza participan el fallecimiento de su íntimo amigo Raúl y desea que sus padres encuentren el consuelo ante tan irreparable pérdida.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Eduardo López, su esposa Lía Debón, sus hijos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. María Virginia Scocozza, sus hijos Rafael y Natalia; Juan Manuel, Francisco y Josefina Cosci participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento, rogando que el Señor les dé consuelo a tanto dolor.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Dres. Vicente Nelson García, Valeria Verónica Crespi y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo del colega y amigo Raúl Guillermo. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Marcelo Oller y Alicia Bejarano participan con inmensa pena el fallecimiento de Raulito, hijo de sus amigos del alma Raúl y Claudia, acompañándolos en este momento de inconsolable dolor.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Jorge Ernesto Rago Espeche, Sandra Mabel Greco y sus hijos Sergio, María Silvia, Guillermo, Marianella, Dalmiro y Antonella y sus nietos Benjamín e Isabella hacen llegar sus más profundas condolencias y acompañan en su dolor a sus padres Raúl y Claudia, la hermana Luisina y demás familiares dolientes.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Silvia Eugenia Nallar, Gustavo Nazario y María Luisa Nallar y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su querida amiga Claudia y Raúl.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Víctor Alegre Viaña y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Antonio Llebeili, su esposa Susana Barey y sus hijos Luciana, Antonio y Oriana acompañan a sus amigos Raúl Claudia y Luisina en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en la querida memoria de Raulito.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Las compañeras de la Promoción 78 de su mamá Claudia, la acompañan en este difícil momento y elevan oraciones por el alma de Raulito.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Alejandro Ferreiro, Elena Durán y sus hijos Alejandro, Eugenia y Martín participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi, vivirá aunque muera". Chini Habra Fernández y familia participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Participa con profundo dolor la Sra. Teresa Moyano y familiares, acompañando al Dr. Raúl Lorenzo y familia. Elevando oraciones a su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Participa con profundo dolor el Dipl. Guillermo Franco Ovejero, su esposa Cristal Brandán de Ovejero y familiares, hijos y familiares, acompañando al Dr. Raúl Lorenzo y familia. Elevando oraciones a su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". La intendente de Colonia Dora, Marcela Mansilla y el diputado Juan Sequerida participan con dolor su fallecimiento.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. ¡Que Jesús nuestro Dios, lo tenga en su Gloria! Liliana Peláez de Litvak y la comunidad educativa de Mi Jardincito participan con inmenso dolor el fallecimiento del hijo de Claudia Gelid de Lorenzo, directora del Jardín de Infante Misericordia y acompañan con oraciones a su querida familia.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Participan con profundo dolor su fallecimiento, el Ing. Sergio Gómez Molina y familia y ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Gustavo Curet y Alejandra Rafael e hijos : Guadalupe , Martín y Valentina part. con profundo dolor el fallec. de nuestro querido Rauli, rogando consuelo para sus padres y hermana.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. En espera de su pronta resurrección. Peter Sundheimer y Florencia Cuevas, acompañan al Dr. Lorenzo y familia en este difícil momento ante tan irreparable pérdida.

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. "El justo por su fe vivirá". Chini Habra Fernández y familia participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. "No se muere quien se va, sólo se muere quien se olvida". Siempre en nuestros corazones sintiendo su protección. Sus hijos Bruno Migliorini y Claudia Cavalloti, sus amados nietos Gisella y Bruno Ignacio participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Nos queda su legado, transmitido desde el amor y la perseverancia. Sus hijos Bianca Migliorini y Eduardo Boucard, sus amadas nietas Romina (a), Florencia y Agustina con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimento, ruegan por el descanso de su alma, reconfortados por su vida compartida.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Sus hijos: Bianca y Bruno Migliorini, sus hijos Pol. Eduardo Boucard y Claudia Cavalotti, nietos y bisnietos part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardin del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Sus nietos Florencia Boucard y Francisco José Lami Hernández; su bisnieta Felicitas María Lami Hernández participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia, María José y Jorge LLaya y Mariano Gubaira, y sus nietos, part. el fallecimiento de la madre de sus amigos Bianca y Eduardo Boucard, sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardín del Sol. Se ruega Oraciones por su memoria.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Dany, Guilli y Marcelo Murad participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Que Dios nuestro Señor la reciba en su reino celestial. Carlos Alberto Litvak, Liliana Peláez de Litvak y sus hijos Florencia y Lucas, David, Virginia y Eugenio, Marcos Litvak Peláezparticipan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Bianca Migliorini de Boucard y acompañan con oraciones a su querida familia.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Emilio Salomón, su esposa Nelly Mayuli, sus hijos Emilio y Virginia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Aitina Pappalaardo de Ciucci, Maria Rita Ciucci, Pablo, Sole y Cecilia Vera participan con dolor el fallecimiento de la querida Nunzia y acompañan a sus hijos y nietos en este triste momento.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria,

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Que Dios en su infinita misericordia l aatenga en su corazón y dé consuelo a su familia. Sus amigos Oscar Bauco y Noris Salomón, sus hijos Ana Verónica, Cecilia y Diego y sus respectivas flias. lamentan esta irreparable pérdida y ruegan una oración en su memoria.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Francisco José Lami Hernández, su esposa Emilia Susnjar y sus hijos Francisco José y Florencia Boucard; María Emilia y José Milet y José Antonio Lami Hernández participan su fallecimiento y acompañan a su hija Bianca. Elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Magui Montero, José Carlos Montero, Normi Montero de Pacheco y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Las amigas de su hija Bianca: Cristina, Silvia, Coli, María Angélica, Lucky, Carmen y Susana participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Cristina Jarma y familia participa su fallecimiento.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Participan con profundo dolor su fallecimiento, el Ing. Sergio Gómez Molina y familia y ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Fernando, Silvia, Facundo y Sebastián Sánchez participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su gran amigo Bruno.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Daniel Sánchez y familia participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su gran amigo Bruno.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Personal directivo y compañeros de Panificados Sangiel de su hijo Bruno participan con dolor su fallecimiento.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. "Dios nos guiará más allá de la muerte". Dr. Carlos Carabajal, su esposa Nené y sus hijos Eugenia, Silvina y Juan Carlos con sus respectivas familias participan y acompañan a Bianca y Eduardo y demás familiares en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Querida Bianca: hermana de la vida, tus amigos de siempre: Dorita, Mamili, Magalí, Magui, Nené, Anita, Bochi y Liliana te acompañamos en este triste momento y pedimos a Dios te de la fuerza suficiente para seguir adelante. Rogamos oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Gringa de Gómez, sus hijos Dra. Susana, Claudia, Daniel, CPN Marita, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos y a su hermana Cristina. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad y sus hijos Domingo Gabriel y María Laura participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL Ing. (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. "Felices los limpios de corazón porque de ellos es el reino de los cielos". Los primos de Rosita Ruiz de Allall y flia, Paulina, Ricardo, Carlos, Porota y Luis Avila, junto a a sus respectivas familias lamentan profundamente su deceso y elevan oraciones en su querida memoria. Piden cristiana resignacion para Cristina y demás deudos.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. " Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno ". Carlos Alberto Hazam y flia. Participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL Ing. (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Dr. Abraham Camilo Brahim, Dra. Camila Mahmud de Brahim y sus hijos Dres. Milo y Claudio Brahim Lamentan profundamente su partida terrenal y acompañan en estos momentos de dolor a su esposa Eugenia, hijos Pablo, Sebastián y Constanza, su hermana Cristina y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

VÉLIZ DE GAONA, ISABEL ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 17/5/18|. Hugo Agostinelli, Francisca Córdoba, sus hijos Hugo, Gabriela y Andrés participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en el dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

Invitación a Misa

ACUÑA, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Estoy aprendiendo a lidiar con tu ausencia, estoy a sobrevivir sin ti, estoy aprendiendo a sobrellevar e dolor del vacío que siento en mi corazón, estoy aprendiendo a mirar a la puerta y saber que tú ya no llegarás, estoy aprendiendo a vivir de los recuerdos, estoy aprendiendo a verme bien aunque mi corazón me duela, estoy aprendiendo a pensarte en las noches para ver si te puedo ver en mis sueños, nadie dijo que esto fuera fácil, pero hay un lugar en el que siempre estarás y ahí no tengo que aprender a sacarte… en mi corazón vivirás eternamente. Su esposa Elizabeth Ibáñez, su hijo Emilio Acuña invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de Av. Colón.

VENTURINI, JOSÉ MARÍA (Pichi) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/00|. Papi hoy se cumplen 18 años que partiste a la eternidad, pero tu recuerdo permanece presente en nuestros corazones. Su hija Lucía Venturini de Frola, hijo político Héctor Frola, sus nietos Daniel, Lucrecia y Romina, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en la iglesia Catedral Basílica.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

GALLARDO, MILAGROS ESTEFANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Fuiste como una luz fugaz por el paso de tu vida terrenal, tan corta y alegre. Difícil superar tu ausencia entre tus compañeros y profesores. Los docentes de la Escuela Técnica Nº 13 "Prof. Julio Olivera": Tito Giménez, Raúl Simón, Fabian Rodini, Gustavo Gauna, Gustavo Lund, Olga Jiménez, Verónica Díaz, José Francisco Leguizamón participan con profundo dolor el fallecimiento de la alumna de sexto año B y acompañan a su familia en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, DANIEL FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Hugo R. Manfredi, su esposa Elsa E. Suárez, sus hijos Mauricio, Nacho, Milena; sus nietos Benicio acompañan con profundo dolor a su esposa e hijos por difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

BARRERA, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Sus hijos Marcelo, Melany, Melina, Fabiana, Agustín y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La esperanza c/d s/v. A. Herrera y Mailín. EMPRESA SANTIAGO.

CASTILLO, ANA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Su esposo Alfonso, hijos Lita, Carlitos, Antonio, Piki, Héctor, h. Pol., Belén, Verónica, nietos y bisnietos part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 16 en el cementerio Manogasta c.d. Puesto del Medio. SERV. ORG. AMPARO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GÓMEZ, ANA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Su padre Alfonso, hermanos Carlitos, Héctor, Pilki, Lita, Antonio y sus sobrinos part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 16 en el cementerio Manogasta c.d. Puesto del Medio. SERV. ORG. AMPARO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GÓMEZ, JUANA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Su esposo Raul Caceres, sus Hijos, Monica,Hector, Oscar y Sergio, H pol, Beatriz, Fatima y Lorena, Nietos Bisnieto y Demas Familiares, sus Restos Seran Inhumados Hoy 11.00 hs en el Cementerio CRISTO REDENTOR FERNANDEZ, cob SOCIEDAD MILITAR. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

LEDESMA, JOSÉ LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Su esposa Liliana sus hijos José, Lourdes y sus hijos en el afecto Cesar y Willi participan de su fallecimiento.

SANTILLÁN, BALDROMINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Su hijo Claudio Bustamante y familia, sus Restos seran Inhumados hoy 11:00 hs en el Cementerio CRISTO REY LORETO.SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.