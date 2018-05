Fotos Cristina dijo que sólo aceptaría ser candidata si "explota la economía" o por "un operativo clamor"

De cara a las elecciones presidenciales para el 2019, la actual senadora Cristina Kirchner avisó a su entorno que no tiene interés de ser candidata salvo que "explote la economía" o bien haya "un operativo clamor auténtico".

Así logró reconstruir a partir de una investigación, el periodista Eduardo Paladini según lo manifestado por un intendente del GBA y un encuestador que mide para el espacio político de Unidad Ciudadana.

Posible escenario

La gran obsesión de Cristina, hoy, es garantizar que su hijo Máximo renueve como diputado nacional. ¿En Santa Cruz o en Buenos Aires? Daría lo mismo. ¿Quiere que siga en su banca por un tema de construcción política o de protección judicial? Posiblemente, ambos.

Otro posible escenario es que aceptaría ser candidata (el "salvo que..." de anticipado más arriba) "si explota la economía" y hay "un operativo clamor auténtico". Lo primero se entiende. ¿Qué sería lo segundo? Que desde todos los sectores, dentro del peronismo y sus satélites, se acuerde impulsar su postulación. Un escenario que hoy parece imposible.

Encuestas

Cristina Kirchner está viviendo en las últimas semanas una mínima primavera en las encuestas, en las que sigue con números absolutos en rojo, pero relativamente mejor que el resto de los opositores. Lo resumen dos encuestadores con los que charló Paladini, uno cercano al kirchnerismo y otro más independiente: "Es la única que capitaliza algo de la caída de Macri. Creció un poco su imagen positiva. Y con su silencio, en medio de la incertidumbre económica, hizo que el recuerdo de su gobierno no sea tan malo. La duda es qué pasará cuando vuelva a hablar...".

Qué dice Synopsis

Según una encuesta nacional de Synopsis, una de las consultoras que mejor pronosticó la última elección bonaerense, la imagen positiva de Cristina subió 7 puntos respecto de noviembre, el mes posterior a su derrota en la Provincia.

De todos modos, la ponderación negativa sigue siendo muy superior: 58% contra 32,1%.

Opinaia

Otro trabajo en todo el país, de Opinaia -otra que vaticinó con mucha precisión el comicio bonaerense-, hace un sondeo electoral con cinco candidatos.

Cristina Kirchner queda segunda (con 26,3% de intención de voto), debajo de Macri (31,2%) y delante de Sergio Massa (11,6%), Juan Manuel Urtubey (7,2%) y Nicolás del Caño (5,6%).

Más preguntas y respuestas que buscan sus interlocutores. ¿Y si no es ella quién? Del espacio más kirchnerista, ya está lanzado y tiene el visto bueno el jefe del bloque K en Diputados, Agustín Rossi.

La ex presidenta también tiene debilidad particular por su ex ministro de Economía Axel Kicillof. Y de los ‘externos’, al menos no habría vetado el nombre de un ex aliado suyo que volvió a acercarse al espacio y se ilusiona con una interna: Felipe Solá.

El diputado es uno de los massistas que empezó a hablar ante el silencio del Sergio Massa. Articula con otros dos colegas del Frente Renovador: Daniel Arroyo en Provincia y Marco Lavagna en Capital. Incluso ya mandó a medirse.

A su edad -67- y por su experiencia política -ex gobernador bonaerense-, cree tener ganada la chance de una postulación presidencial. En ese camino, ya se acercó al jefe del PJ provincial, Gustavo Menéndez.

Paradojas de la política argentina: mientras Cristina Kirchner cultiva el perfil bajo y se autoexcluye por ahora de la pelea electoral, quienes más los sufren son los estrategas del oficialismo.

Ante sus propios traspiés, creen que la ex presidenta sigue siendo el mejor rival para ganar con la teoría del ‘menos malo’, analizó el periodista Eduardo Paladini.