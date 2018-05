Lionel Messi: "Ya estamos pensando en el Mundial"

Fotos CAPITÁN. Lionel Messi ya tiene la cabeza puesta en el gran desafío que tendrá con la Albiceleste a partir de junio.

21/05/2018 -

La selección argentina vive horas cruciales en cuanto a la decisión que tomará el entrenador Jorge Sampaoli que hoy dará a conocer la lista de los 23 futbolistas que representarán al país en el próximo Mundial de Rusia 2018.

Y dentro de esta expectativa que existe, el que habló ayer antes de venir a la Argentina fue el crack del Barcelona de España y capitán de la Albiceleste, Lionen Messi.

"Ya estamos pensando en el Mundial", fue lo que respondió cuando un periodista de Radio Catalunya le preguntó si ya arrancaba sus vacaciones luego del partido de ayer entre su equipo y Real Sociedad, por la última fecha de la liga española.

Luego acotó: "Nos vamos para la Argentina y nos vamos a concentrar en el predio de la AFA. Ya arrancamos pensando en el Mundial", reiteró el mejor jugador del mundo.

También la oportunidad fue propicia para hacer un balance de los logros que se obtuvieron hasta ahora con el Barcelona.

"Fue una temporada muy buena, volvimos al triunfo, a conseguir la Liga y la Copa, queda la espinita de la Champions por cómo se dio más que nada y quedar eliminados con la ventaja importante, pero obviamente fue una temporada muy buena, más allá de eso", comentó Messi que además se mostró a favor de una futura contratación del delantero de Atlético Madrid, Antoine Griezamann.

"La verdad que me gusta, obvio, es un jugador de los mejores ahora mismo y se está hablando mucho. No sé si es real o no. Como siempre, encantado que vengan los mejores.