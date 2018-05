Mujer denunció que su ex la amenazó, pero que su hija impidió que la agrediera

Fotos GRAVEDAD. La víctima dijo que su ex lla amenazó de muerte.

21/05/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una sexagenaria radicó una denuncia en la Oficina del Menor y la Mujer que su ex pareja la amenazó de muerte.

El hecho se registró en un inmueble del barrio Sargento Cabral donde una vecina de 64 años denunció que fue insultada y amenazada de muerte por su ex pareja.

Según la denuncia expuesta por la mujer, su ex pareja la agredió verbalmente con diferentes calificativos, hasta que luego llegaron las amenazas:

"Gran p...que pensás que no vi a tu m...que entró, te voy a c... matando", le habría proferido su ex pareja. En ese momento según señaló a la policía, la damnificada temió lo peor y no fue agredida físicamente porque justo llegó una hija que tienen ambos.

La denunciante dijo que no es la primera vez que su ex la amenaza y hasta en algún momento llegó a agredirla. Indicó también que ya radicó en varias oportunidades denuncias en la dependencia policial.

En este caso, intervino la fiscalía de turno que solicitó se realice la correspondiente acta de constatación y un informe socio ambiental.