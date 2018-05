Fotos Hasta el sol quiso estar presente en la fiesta del Señor Hallado

21/05/2018 -

La comunidad de Villa Jiménez tuvo todo a favor para disfrutar de un fin de semana anhelado por los cientos de santiagueños oriundos de esta localidad del departamento Río Hondo, que regresaron a su pueblo para participar de la fiesta patronal en honor al Señor Hallado en un día a pleno sol. Estas festividades no sólo reúnen a los pobladores, sino que convocan vecinos de los pueblos cercanos y a santiagueños radicados en otras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Chaco, La Rioja, Tucumán, etc. Jinetes Además, es tradición que se observa en todas las ediciones que desde diferentes barrios partan grupos de peregrinos, promesantes y devotos a caballo, llevando a sus pequeños hijos con atuendos gauchos, todo lo cual configura quizás la mejor ofrenda, no sólo al Santo Patrono del lugar sino a sus ancestrales tradiciones, que con cada edición recobran mayor vigencia. Javier Jiménez, uno de los nacidos en esta villa, relató con emoción las impresiones imperecederas que pudo vivir al arribar en horas de la tarde a los festejos y volver a encontrarse con vecinos y amigos de la primaria a quienes no veía hacía más de treinta años: "Fue algo increíble. Primero no lo estaba conociendo y después nos dimos un abrazo muy fuerte con mi amigo de la infancia. Al rato nos encontramos con otros más de aquellas épocas", relató. El padre Fernando Altamiranda, de la ciudad de Las Termas, presidió las distintas celebraciones de la jornada, procesión por las calles del pueblo, misa y bautismos.