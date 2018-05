Matías Pato: "Este es un club que amo y me va a costar mucho alejarme"

-

Matías Pato abrió ayer el camino del triunfo ante Mitre. En la semana, Coleoni le comunicó que no lo tendrá en cuenta para lo que viene en la B Nacional y al final del clásico, el volante se mostró con esa sensación agridulce de marcar un gol en su casi segura despedida de Central Córdoba.

"Como hincha y como jugador de Central Córdoba, siempre fue especial jugar con Mitre y más por una clasificación. Obviamente que aún más lindo es ganar y convertir un gol. Sin dudas se disfruta mucho. Estoy contento por eso. También es cierto que el gol me sirve para desahogarme un poco de lo que fue la noticia de que no me van a tener en cuenta para lo que viene en la B Nacional. Lo mismo me pasa con ‘Chura’ (Salto), me pone muy contento por él ese gol del final".

Respecto de su futuro, Pato aseveró: "Voy a pensar y a evaluar cómo será mi futuro en lo inmediato. El técnico no me va a tener en cuenta para lo que viene. Es un club al que amo y del que me va a costar mucho alejarme. Pero bueno, son las cosas del fútbol. Hoy quiero disfrutar de haber ganado el clásico. En los próximos días, ya pensaré en lo que viene".

En lo que refiere al clásico con Mitre, Matías Pato sostuvo: "Siempre es especial jugar contra Mitre y es especial ganar el clásico. La verdad que lo disfruté mucho. Traté de no pensar en lo que sucedió en los últimos días y en lo que va a venir. Mis compañeros merecían que yo esté pensando en este partido y salimos a la cancha con el propósito de ganar. Les agradezco a cada uno de mis compañeros por este triunfo y por la entrega que mostraron para llevarnos la clasificación. También le agradezco a la gente, que en estos días me demostraron cosas muy lindas y que siempre estuvieron para darme su apoyo", cerró el volante, quien dejará la institución ferroviaria al igual que Sergio Salto.