El Papa, a un joven abusado por un obispo: "Dios te hizo gay y te quiere así"

21/05/2018 -

En las últimas horas el obispo chileno Juan Barros y otros 33 sacerdotes dejaron su renuncia a disposición del Vaticano por las sucesivas denuncias de abuso sexual que desde hace años persiguen a la Iglesia chilena. En este contexto, Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de abuso, contó intimidades del encuentro que mantuvo con el papa Francisco. Sostuvo que el Sumo Pontífice le ofreció disculpas y le dijo: "Dios te hizo gay y te quiere así".

"Lo primero que me dijo fue ‘te quiero pedir perdón, a nombre del Papa y de la Iglesia por todo lo que has pasado. Te pido perdón por mí, porque fui causa de esta situación que te causó tanto dolor en estos últimos meses...’ El Papa estaba espantado", contó. Y agregó: "Yo lloré y a él se le notaba dolido. Me puso la mano en el hombro y me dijo llora chiquillo".

Cuando el periodista le preguntó si habían hablado sobre su homosexualidad y el sufrimiento que había tenido, Cruz se desahogó: "Ahí le expliqué que no soy una mala persona, trato de no hacerle daño a nadie. Me dijo ‘Juan Carlos, que tú seas gay no importa. Dios te hizo así y te quiere así y a mí no me importa". En pleno desahogo y catarsis, Cruz le pidió al Papa continuar la lucha contra los abusos en la Iglesia: "Le dije al Papa que podía tener un papado espectacular si toma el toro por las astas y da un golpe fuerte en el tema de los abusos y lanza el mensaje de que el Papa no va a tolerar más esto".