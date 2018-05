Adamo: "Mi hermano me soñó atajando un penal"

Fotos EUFORIA. Ramón Adamo celebró con todo el penal de la clasificación.

Ramón Adamo se convirtió en el héroe de Sarmiento ayer, al atajar el penal que le dio la clasificación ante Central Argentino. Y en la dedicatoria, el golero se acordó de su hermano. "Se lo dedico a mi hermano, "Tira" Adamo, que me dijo que anoche me soñó atajando un penal. Y a toda la gente de Sarmiento que se lo merece", dijo.

Sobre el remate de Sánchez Arriola y su atajada que sentenció el clásico, dijo: "Sabía que iba a patear para ahí porque algunos de mis compañeros me dijeron que patea para ahí. Lo esperé hasta lo último, me tenía la confianza plena de atajarlo para darle la alegría a la gente de Sarmiento".

"Gracias a Dios se me dio porque el fútbol siempre da revancha. Con Sarmiento y con Villa, las últimas veces que he definido por penales, he tenido la mala suerte de perder. Y como dicen, la tercera fue la vencida. Gracias a Dios pude atajar para darle esta alegría a la gente de Sarmiento que se lo merece", completó "Mortadela".

El arquero también recordó su gran atajada en el final del partido, que evitó lo que hubiese sido el 1 a 1 y eliminación del Profe. "Metieron esa pelota entre líneas y tuve que salir a achicarle rápido. Me pegó en el talón izquierdo y gracias a Dios la pude sacar", manifestó.

"Cuando los dirigentes y el cuerpo técnico confiaron en mí, me puse a entrenar, a bajar de peso, a mentalizarme en ganar algo con este club. Y hoy gané un clásico en el que salimos todos contentos", cerró.