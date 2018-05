Roberto Vega empezó con todo y picó en punta

21/05/2018 -

El atleta Roberto Vega fue el brillante ganador de la clasificación general de la primera fecha del Campeonato Santiagueño de Duatlón que puso en marcha el pasado sábado la Asociación Santiagueña de Triatlón y Duatlón.

El ganador empleó 58 minutos y 54 segundos para cubrir los 7,5 kilómetros de pedestrismo (dividido en un tramo de 5 y otro de cierre de 2,5) y otros 20 de ciclismo.

Algunos de los otros atletas que también festejaron en sus categorías fueron los siguientes: Fernando Quiroga (May. D); José Gómez (May. C), Martina Juárez (Juv. Promo), María Elena Tejerina (Damas C), Verónica Cáceres (Damas D), Valeria Sayago (Damas D), Virginia Romero (Damas Inic. A), Gavina Nazar (Damas Inic. B), Mauricio Juárez (Juv. Promo), Omar Messa (Juv. Larga Dist), Facundo Díaz (Caballeros A), Franco Ruiz (Cab. B), Roberto Vega (Cab. C), Daniel Castro López (Cab. D), Fernando Palavecino (Cab. E), José Gutiérrez (Cab F) y Héctor Lezana (Cab. H).