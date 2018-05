Orellana-Lucca: "Vamos cubriendo de a poco los Santiago del mundo"

21/05/2018 -

El Dúo Orellana Lucca se prepara para encarar un nuevo desafío a nivel internacional. Así como en el 2013 realizaron una exitosa presentación en Santiago de Cuba, ciudad situada en el este de la isla, ahora están listos para viajar a Santiago de Chile donde, este sábado 26 y domingo 27, concretarán sendos shows en lugares representativos de la capital chilena.

"Vamos cubriendo de a poco los Santiago del mundo", afirmó, a EL LIBERAL, un sonriente Manuel Orellana al remarcar las coincidencias de los nombres de las ciudades de Cuba y de Chile con la de donde son originarios él y su compañero Rodolfo Lucca.

El sábado 26 actuarán en la denominada "5 Peña Cam Pmb", mientras que el domingo 27 harán lo propio en el Parque Padre Hurtado, en el marco de actos que se desarrollarán allí por el 208º aniversario de la Revolución de Mayo.

Formato acústico

¿Hay un repertorio especial que han preparado para esta nueva presentación internacional?

Vamos a cantar canciones de todos los discos ya que todo puede parecer nuevo por allá. En esta oportunidad vamos en un formato acústico. Ojalá más adelante podamos ir con toda la banda y mostrar lo que hacemos cuando estamos todos en el escenario. Estamos felices de poder seguir adelante y mostrar nuestra obra musical por el mundo.

¿Cómo viven esta nueva experiencia?

Se la vive con mucho entusiasmo ya que son nuevos lugares donde uno puede llevar la música que sentimos y que es tan propia del santiagueño como la chacarera.

¿Cómo definen esta etapa de su carrera artística?

Creo que es una etapa en la que muchos músicos eligen y tienen la posibilidad de salir a varios lugares del mundo para mostrar lo que están haciendo. Raly (por Raly Barrionuevo) está rumbo a España; Abel (por Abel Pintos) anda por México y así todos desparramados esperando que vuelvan las peñas y festivales en nuestra Argentina

Orellana Lucca vive un presente venturoso, por el trabajo sostenido para el 2018. Y esta confirmación de sus shows en Chile lo ratifica plenamente.

"El presente del grupo es un lindo momento que estamos viviendo. A veces no pasa por tener mucho trabajo y no parar nunca, creo que pasa por el hecho de tener la posibilidad de trabajar y poder estar cerca de nuestras familias, salir desde nuestro lugar y no tener que estar en otra ciudad para poder avanzar", manifestó.