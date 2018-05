Claudio Paul Caniggia: "No lo dejen solo a Messi, los demás también tienen que hacerse cargo"

Hoy 08:28 -

En una extensa entrevista con LA NACION, Claudio Paul Caniggia se refirió a diversos temas. Aquí, las frases más destacadas del “Pájaro”, uno de los jugadores de mayor relieve en la historia de la selección argentina:

"No lo dejen solo a Messi, los demás también tienen que hacerse cargo"

"La plenitud se da entre los 20 y los 29 años, pero ahora Messi con casi 31 es más sabio"

"En el fútbol de hoy yo me haría un pic nic"

"Somos resultadistas y sabemos bien que si nos va mal en Rusia, los van a matar"

"No podemos pretender que Messi tenga el carácter que tenía el indio salvaje de Diego Armando"

"Necesitamos tipos ambiciosos, que sanamente no les importe que estén Messi o Di María, que se pongan la camiseta y digan 'yo quiero ser figura"

"Messi tiene la personalidad para pintarle la cara a cualquiera en cualquier partido, y eso también es personalidad"

"Es España, a Messi lo dejan jugar"

"Dybala ya debería haber demostrado más cosas en la selección"

"Pude jugar con 43 años el Mundial de Sudáfrica"

"Passarella me cagó un Mundial. Lo del pelo fue ridículo, ¿quién se cree esa pelotudez?"

"Argentina no podía salir campeón ni en Italia 90 ni en los Estados Unidos 1994"

¿Cuánto me enojé de 0 a 10 con Bilardo cuando no me puso de titular contra Camerún en Italia 90? ¡¡100!!"

"En el Mundial de Japón, si no me lesionaba, era titular 100%"

"¿La Argentina? Hay muchos problemas que vienen de gobiernos anteriores. Lo del gobierno anterior fue bastante duro; este gobierno tiene mil historias, pero no es tan fácil solucionar todo"

"Me jode que toquen a mis hijos. Hay una televisión decadente que habla todo el día pelotudeces, como si esos tipos fueran unos genios"

"Soy como un hermano mayor para mis hijos"





Fuente: LA NACION | Foto: Silvana Colombo