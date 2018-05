Sampaoli: "Estamos obligados a conmover a todo un país

Hoy 13:52 -

Frases de Jorge Sampaoli

"Comparamos la situación real de los jugadores, el comportamiento en nuestro proceso y en algún proceso anterior. También tuvimos en cuenta cómo comprendieron nuestra idea"

"En todos los sectores del campo hubo mucho análisis. Creo que llegamos a estos nombres después de haber hecho una gran evaluación".

"Soy un agradecido a todos los jugadores que acompañaron este proceso, pero para nosotros fue determinante el análisis final".

"Me decidí por Ansaldi porque es un lateral que puede jugar por las dos bandas. Y porque Mercado está con alguna dolencia".

"La ansiedad por tener la lista antes de que yo la dé trajo confusión por este juego de suposiciones"

"La idea es trabajar con estos 23 juadores que tenemos ahora. Puede haber condicionantes y un montón de imponderables, pero en realidad lo que vamos a buscar es apostar mucho a la cultura del juego y a formar un equipo que no tenga miedo"

"Hablé con Messi y lo vi muy óptimo y entusiasmado con lo que viene. Físicamente está en un buen momento. Haber ganado la Liga antes generó que pueda dosificar energía".

"A Armani no lo tuvimos pero sabemos de su actualidad, sobre Romero sabemos que siempre que jugó en la Selección rindió mucho. Caballero nos dio la impresión de ser un arquero en el que podemos confiar. Hoy decirte quién va a ser titular sería imprudente".

"El entusiasmo y el deseo de jugar con la Selección se va a potenciar en cada jugador. Estoy orgulloso de ellos y tengo una gran esperanza".

"Estamos muy lejos de tener el once inicial para el debut. El Mundial hay que enfrentarlo sin miedo, con altura, con impronta. El que esté más convencido de su juego se va a acercar al once inicial".

"Creo que los estilos están por encima de la táctica. Uno se adapta según el rival".

"Los delanteros que quedaron afuera son muy importantes. Es un lugar del campo que tenemos muchas alternativas. Lamentablemente tenían que ir cuatro".

"Mascherano por la jerarquía que tiene puede jugar de defensor o de volante".

"No me fijé si estuvieron mucho o poco en la Selección. Elegí por características según el estilo de juego que me acerca a mí a este deporte".

"Tengo una gran esperanza por la jerarquía que tienen los jugadores. Ojalá podamos encontrar una forma que nos permita identificar a la historia del fútbol argentino"

"La lista está vinculada a un equipo que se defienda con la pelota y que ataque mucho. Que no lo inhiba ni lo cohíba el Mundial. Que no nos sorprenda nada. Que no encontremos un resultado, sino que lo vayamos a buscar".

"Tenemos que establecer una forma y defenderla. Hay un país ilusionado con esta posibilidad de jugar el Mundial".

"Emocionalmente, el candidato para mí hoy es Argentina. Como hincha lo pienso de ese modo. Después estarán los candidatos de siempre: Brasil está muy fuerte, Francia, Alemania y también habrá sorpresas y decepciones".