Gago fue citado a declarar por el cruce con Rapallini

Este martes 22 de mayo, a las 18, Fernando Gago deberá presentarse a declarar ante el Tribunal de Disciplina de la AFA debido al cruce que tuvo con el árbitro Fernando Rapallini durante el partido que disputaron Huracán y Boca.

“No soy de hablar de los árbitros pero le faltó el respeto a dos compañeros míos por una jugada, fue soberbio y no me gustó. Le dije que iba a tratar de hacer lo posible para que esto no le pase a los jugadores de fútbol. No soy de hablar pero sí cuando faltan el respeto, no lo voy a tolerar”, declaró el capitán de Boca tras el partido.

El 5 estaba citado para la semana pasada pero decidió priorizar el partido ante Alianza Lima por la Copa Libertadores y hará su descargo mañana.

“Jamás le falté el respeto a los jugadores de Boca”, dijo Rapallini tras el partido, mientras que Horacio Elizondo, Director Nacional de Arbitraje, se mostró sorprendido por la situación y aseguró que llamaría a Gago para saber “por qué se sintió mal”.