FÚNEBRES | 22 de Mayo de 2018

22/05/2018 -

Fallecimientos

- Briana Isabella Iñíguez

- Oscar Alberto Ledesma (La Banda)

- Gerónimo Coria (La Banda)

- Arminda Sebastián Sánchez (Cañada Escobar)

- Clara Dórida Cancinos (Beltrán)

- Estela Marys Ocaranza

Sepelios Participaciones

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Su esposa: Teresita Ulibarri, sus hijos: Verónica, Marcelo, Beto y Valeria, hijos pol., nietos y bisnietos part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E Hijo.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Su sobrino Manuel Horacio Elías participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO FARMACÉUTICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Su prima María Teresa Torres y Mario Alberto Ayuch y familia, su prima Chela Elizabeth Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Teresita y a sus hijos y piden resignación para toda, toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Roger Vittorio Manfredi y familia acompañan a la familia de mi hermano político Marcelo por la pérdida irreparable de su padre. Que Dios lo reciba en sus brazos.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Pablo Ramón Lucatelli y familia acompañan a la familia de mi amigo Marcelo por la pérdida irreparable de su padre. Que Dios lo reciba en sus brazos.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO FARMACÉUTICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Beba Fernández, sus hijos Antonio y Mónica Yañez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su querida familia.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO FARMACÉUTICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Juan Pablo Vignau, Noemí Mansilla, Pablo César Vignau y María Cecilia Juaneda acompañan con tristeza a Teresita e hijos por tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones a su querida memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Charito Casanova de Cavallotti saluda cariñosamente a Teresita y sus hijos ante la partida de Alberto. Eleva oraciones en su memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Myriam Argibay de Bilik y su hija Viviana, participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en ssu memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Maria Beatriz Gallo y flia., participan el fallecimiento del Papá de su Amigo Beto. Descansa en paz.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Juan A. Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia participan el fallecimiento de tan distinguida persona y abrazan en el dolor a Tere y demás familires en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. María Angelica Urueña Zain, participa con gran dolor su fallecimiento. Y acompaña a Marcelo, Eli y toda su familia, en tan tristes momentos.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Amigos de Ray Running de su hijo Marcelo y Eli participan con profundo dolor su fallecimiento.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Daniel Rojas Polti, Laura Bergues y sus hijos Juan, Consuelo y Santos participan con profundo dolor su fallecimiento. Y acompañan a toda su familia, en tan difícil momento.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Ing. Alberto Scrosoppi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO FARMACÉUTICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Carlos A. Gómez Abram, su esposa Alcira María E. Truol Robledo y familia participan con dolor el fallecimiento de su amigo Alberto y acompaña a su familia en estos momentos de pesar.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Carlos R. Epstein, Laura M. Vittar de Epstein y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO FARMACÉUTICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. El Consejo Directivo, asociados y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participa con pesar el fallecimiento del farmacéutico y elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO FARMACÉUTICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Horacio Pedro Montenegro, su esposa Dolly Santillán y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Rogando que el Padre lo reciba en su seno.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO FARMACÉUTICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Dr. Carlos Alderete, su esposa Rosalía Marcos, sus hijos Cecilia Alderete y flia. y Augusto Alderete y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GOROSITO, BERNARDINA BASILIA (Elsa) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Analía Ruiz y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su querida amiga Elsita en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria en su retorno a la Casa Celestial.

GOROSITO, BERNARDINA BASILIA (Elsa) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. "Señor recíbela en sus brazos y dale el descanso eterno". María Luisa Campos lamenta profundamente la partida de la mamá de Elsita y eleva oraciones a su querida memoria. Que brille la luz que no tiene fin.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Dr. Jose Zavalía y flia. participan con profundo dolor su falecimento y ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. "Señor Jesús, llegó a tu reino, Recíbelo con tus brazos abiertos, fue una bella persona, excelente amigo, buen esposo, padre, abuelo por eso mi Señor cobíjalo en tu reino". Tita Lazo de Coronel y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amada esposa Porota e hijos y nietos en este momento de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Marquesa Adriana Zurita de González acompaña en el dolor a la familia del estimado Chacho por su desaparición física. Que el Señor lo recoja en su Gloria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Germán Zucal participa el fallecimiento del padre de su apreciada colega Nanny y acompaña espiritualmente a la familia en estos momentos de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

IÑIGUEZ, BRIANA ISABELLA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Sus padres Nilda y Eduardo (Muca); sus hermanos, Vanesa, Cristian y Nelson su sobrino Valentino, Cristina, Alejo y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

IÑÍGUEZ, BRIANA ISABELLA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. "Vuela, Vuela Alto mi Angel Bello". Su tia Noemí Iñiguez, sus primos Verónica y Juan Manuel Martinez, sus sobrinos Nachito, Cristina y Alejo, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, NICOLÁS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". El personal directivo, docente, de maestranza, alumnos y padres del Jardín Municipal Nº 12 Arco Iris acompaña con profundo dolor la partida al Reino Celestial del padre de la alumna Martina Milagros Juárez del 2º Ciclo "D". Elevamos y rogamos oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NICOLÁS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. "Brille para el la luz que no tienee fin ". Carlos y Magui Bisio, sus hijos Guilli e Ivana, Carla, Nacho y Rocio, Bianca y Santino, participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor y la oración a su padre Roger, hermanos y demás familiares.

JUÁREZ, NICOLÁS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. El Departamento de Lengua Extranjera " Ingles " de la Escuela Francisca Jacques, participa con dolor el fallecimiento del hermano de nuestra querida Colega Prof. Silvina Juarez. Acompañamos con oraciones a su flia.

JUÁREZ, NICOLÁS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Directivos, docentes y no docentes de la Escuela Francisca Jacques, participan el fallecimiento del hermsano de la Prof. Silvina Juarez. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NICOLÁS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Aldo Ricardo Zuarez, Olga Gladi Silva, Aldo Ricardo ( h ). Franco Anibal, Maria Cristina Zuarez Silva y sus respectivas fliass., participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y amigo de toda una vida. Chau Nico.

JUÁREZ, NICOLÁS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Querido Nico nos causó pena y dolor tu partida, eres buena persona, te vamos a extrñar. Descansa en paz y brille pa tí la luz que no tiene fin. que el Señor de resignación a tu flia., Mario B. Salto esposa e hijos. ruegan por tu eterno descanso.

JUÁREZ, NICOLÁS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Beba P. de Castellani, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. ¡Estarás siempre en nuestro corazón! "Que brille para él la luz que no tiene fin".

LEDESMA, LUCAS (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Su hijo Luis, su hija política Mercedes, su nieta Roxi, su nieto político Fernando y su bisnieta Lara participan con dolor su fallecimiento.

LEDESMA, LUCAS (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Chabela participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Luis. Eleva oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Sus padres Raúl Lorenzo y Claudia Gelid y su hermana Luisina participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a la 10 en el cementerio Parque de la Paz. C. de duelo P. L. Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Sus tíos José y Liliana y sus primos José Benjamín y Manuel Zavalía, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su flia. en este durisimo momento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Su tía Mirtha Gelid de Soria, sus primos Pablo, Eugenio y María Cecilia con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios pronta resignación para sus padres. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Rauli querido vivirás por siempre en nuestros corazones, nunca te olvidaremos. Descansa en paz. Sus tíos Pedro Gelid, Claudia Murad, primos Luciano, Benjamín y Sofía, prima política Noelia Rojo Cantos y sobrinos Lucianito, Alfonsina y Felipe. Ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Víctor Daniel Murad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a Claudia, Luisina y Raúl rogando que el Señor les dé consuelo a tanto dolor.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Gonzalo D. Murad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a Claudia, Luisina y Raúl. Ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Horacio Rojo, María Ester Risso Patrón y sus hijos María Julieta, Agustín, María Noelia, Luciano y Alfonso Emanuel participan con dolor su fallecimiento.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. La Obra Misericordista a través de la Comunidad Educativa de sus Instituciones. Jardín y Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, Jardín Padre Víctor, Escuela San Vicente y Colegio san José Niveles primario, Secundario y Superior participa el fallecimiento de Raulito Lorenzo hijo de la Directora del Jardín Nuestra Señora de la Misericordia Lic. Claudia Gelid de Lorenzo y acompaña a su familia en este momento de profundo dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Alicia Brim y Martín Lorente y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Arturo Lorente y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Adolfo Mishima, Nilda R. de Mishima, su hijo Adolfo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Dres. Marcela V. Corvalán y Juan Pablo Yanuzzi y sus respectivas flias. participan con profundo dolor de esta irreprable pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria y por la fortaleza de sus Padres y Hermana. Que en este dolorso transito que toca atravesar, lo sea en la compañia y con el amor de sus seres queridos. Que brille para Raulito la luz que no tiene fin.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Diego Basualdo y familia participan con dolor de la partida. Solo estoy en la habitación de al lado, porque no me vean no significa que no existo. Ruegan consuelo cristiano a la familia.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Rodolfo Raúl Soria y María Fernanda Muratore participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento, rogando oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Sebastián Muratore Vizoso participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Luisina y acompaña a su familia en este difícil momento, rogando oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Bruno Tarchini, Mónica Bernarducci y sus hijas Antonella y Huerto participan con profundo dolor el fallecimiento de Raulito.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Su amigo Gustavo Rafael participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Sergio Iralasky y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Dr. Daniel Perez Carletti y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia. en este dificil momento. ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. José Bonacina, Martha Contato, Enrique Contato y sus respectivas flia. participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Eduardo Augusto y Maria Cecilia Paskevicius con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan resignación para sus padres y flia.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Familia Badel participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia y elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás". Ramón Pena y Belén Basualdo; sus hijos Manuel, Santiago, Belén y Martín Pena; acompañan a Luisina y a toda su familia en tan doloroso momento.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Roberto Liendo Rubio y Gloria Cura Edippo participan su fallecimiento y acompañan a su familia con gran cariño, en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Ing. Carlos G. Ferreiro, Maria Susana Achával y sus hijos Federico y Matias, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Edith Aline Bonacina de Sabouret, sus hijos Cecilia, Raul y Cristina y sus nietos Santiago, Erica, Raul, Martinn, Valentin e Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Arq. Raul Sabouret, Dra. Cristina Zavalia, sus hijos Santiago, Erica, Raulito e Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres y hermanita en tan dificil momento. Dios lo tenga en su gloria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Pucho Campero y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de Raulito y acompañan a Raul, Claudia y flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. "Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Las amigas de su tía Claudia Murad: Kuky Giménez Lezama, María del Carmen Botterón, Vilma Argañaraz Marita Maulu y María Cira Galván participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. "Nadie llenará el vacío que deja su ausencia, pero su espíritu permanecerá iluminando sus vidas con la misma fuerza y amor de siempre". Sentimos mucho su pérdida. María Cira y María Marta Galván participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares en este difícil trance, rogando al Señor su eterno descanso.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Walter Pedro Cura, María José Rizo Patrón, sus hijas Agustina, Mariana y Josefina Cura Edippo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Eduardo J. R. Llugdar, Érica N. Casagrande Valdueza, María E. Llugdar y José María Llugdar participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Enrique Bilbao, Silvia Maud, acompañan con profundo pesar a Claudia y Raúl ante la irreparable pérdida de su hijo Raulito, rogando al Señor les de consuelo a tanto dolor.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Osvaldo R. Atenor, amigo de la apreciada y querida familia Lorenzo participa con profundo dolor el inesperado fallecimiento de Raulito. Ruego elevar oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. María Alicia Carrera de Bugeau y María Pía Bugeau acompañan a Claudia Gelid y su familia. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Graciela Viaña y Guillermo Avendaño participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Cr. Juan D. B. Roitman y familia acompañan a su amigo Dr. Raúl Lorenzo y familia, por la doloroso pérdida sufrida.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Mariano Flynn, su esposa Eleonora Nasif Saber, sus hijas Bárbara y Victoria participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos aciagos momentos.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. María Argentina Weyenbergh participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Alva Pavón de Escontrela, Andrea y Guillermo, Fabiana y Andrés, Pablo y Bechi; y Fernanda Escontrela acompañan a su familia.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Guillermo Montenegro, Andrea Escontrela y sus hijos Guillermo, Martina, Justo y Mateo acompañan con profundo dolor a la familia de su querido amigo y elevan una oración en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Néstor Noriega, María Cecilia Meossi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de gran dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Norma Neme de Pece, sus hijos Federico y Amelia; Jorge Francisco; Silvia y Marcelo; Hiton y Soledad y sus nietos acompañan con profundo dolor a la familia ante tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Personal directivo de Ferretería Pece participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Willian Mananicci, su esposa Aída Villavicencio participamos con profundo dolor el fallecimiento del querido nieto de Nivia, nuestra muy apreciada amiga y acompañamos a toda su flia. en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria y consuelo para sus padres.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Lylian Mabel Paz, sus hijos María Claudia Alegre y flia., Julio David Alegre y flia., María Julia Alegre y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de Raulito, hijo de los entrañables amigos Raúl Lorenzo y Claudia Gelid. Ruegan una oración en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil y Eugenia María Chedid participan con profundo dolor su fallecimiento.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Mavel Navarro de Nader y sus hijos Mónica, Miguel y Marcela acompañan a la familia Lorenzo Gelid en tan doloroso momento.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Desde la distancia los abrazo Nancy y Nivia, rogando al Señor les conceda fortaleza y consuelo ante la inesperada partida de Raulito. Marcela Nader y sus hijos Andrea y Santiago Lugo.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Richard López, Graciela Elías y su hijo Matías López participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Raulito y acompañan a sus padres en su dolor.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Juan Carlos Marhe, Sandra Pericás de Marhe y familia participan su fallecimiento.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Emilio Murad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Sergio Murad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. CPN. Eduardo Divi y su familia lamentan profundamente la partida de un gran deportista y mejor persona, y acompañan a sus padres Claudia y Raúl en tan difícil momento. Que brille para él la luz que no tiene fin. Descansa en paz Raulito.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Omar Emilio Murad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Fernando Crespo, Ana Cristina Auad, Virginia, Elena, Sofía y Liz participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a Raúl, Claudia y Luisina.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Chicho Crespo y Mirta Astún acompañan a Raúl, Claudia y Luisina en este difícil momento. Ruegan oraciones en la memoria del querido Rauli.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Pochi Bianchini, participa con gran dolor y cariño su fallecimiento, acompaña con profundo afecto a su familia en estos momentos difíciles y eleva oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Edgar Antonio Saad, su esposa Lia Gabriela Lopez Debon, sus hijos Clarisa y Antonio, particip-an con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Maria I. Zavalia de Meneghini y sus hijos Javier, Natalia, Agustin, Federico, Carolina y Joaquin, Isabel y Nicolas, Magdalena, y Patricia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Raulito Lorenzo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Ramiro, Virginia, Ramirito y Simón despiden con profundo dolor a su amigo Raulito y elevan oraciones en su querida memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Eduardo Fuhr, Cecilia Llugdar y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. "Señor tu hijo ya está ante tí, recíbelo en tu Reino". Mariem Skaf, Edgar Saad, Daniel Saad, y Gustavo Saad, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Manuel Álvarez, Delia Raab de Álvarez, sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan con profundo dolor su fallecimiento.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Amigas de su abuela Nivia: Yudith Demasi, Nora Rava, Evelia Secco, Emilse Suasnabar, Elisa Gallardo, Yoyi Mayuli, Norma Torres y Monona Montes de Oca participan su fallecimiento con mucho dolor y elevan oraciones por su descanso eterno y pronto bienestar de sus familiares.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Dr. Luis Milet y su esposa Elena Diaz Daviou de Milet participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Juan Carlos Tauil, su esposa Lilian Franceschini, sus hijos Juan y Belén Tauil y José Pérez Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Belén y Constanza acompañan a Luisina, con un abrazo muy fuerte. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Albina de Munar, sus hijos Chachi, Elda, Miguel, Mariano y sus respectivas familias abrazan a Claudia y familia y los acompañan con profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Arturo Olmedo, su esposa María Eugenia Luna y su hijito Joaquín Olmedo participan con inmensa tristeza el fallecimiento del querido Raulito, excelente persona, gran compañero y amigo. Que Dios lo tenga en la gloria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Que brille para él la luz de Dios que no tiene fin. Sus vecinos Ramiro Montoto Piazza y María José Corvalán Ruiz Taboada acompañan a la familia en este momento, rogando a Dios que les brinde consuelo.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Sergio A. Estrada, sus hijas Valentina y Mercedes participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres Raúl y Claudia.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Carlos Llebeily, su esposa Alejandra y sus hijas Nahir, Yamile e Iara acompañan a sus padres Raúl y Claudia y su hermana Luisina.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con pena su temprana partida, acompañando a sus padres y hermanos y especialmente a la querida Sra. Nivia y a las flias. Lorenzo y Gelid con especial afecto y oraciones.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Acompañamos al Dr. Raúl Lorenzo y familia en este momento de dolor. Familiares y amigos "Maestro Francisco de Jesús Lescano": Dr. Francisco Lescano Núñez, Susana Kandzija, Carlos Paskevicius, Antonio Juárez Quiroga.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Beatriz M. Tomatis, hijos y nietos y Amelia M. Tomatis e hijos participan con pena su fallecimiento y acompañan a la Sra. Nivia y a toda la familia con cariño y oraciones.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Participan con profundo dolor. Dr. Claudio Silva, su esposa Daniela Virgolini y sus hijos Manuela, Benjamín Arianna y Valentín rogando consuelo para Luisina y sus papás Raúl y Claudia.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Hasta siempre campeón, vivirás en nuestro corazones eternamente. Participan con profundo dolor de su partida Sayago, Facundo, Fragalitti Claudia y Rodríguez Arturo (h).

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Acompañan con profundo dolor su partida Rodríguez Arturo y sus hijos Ernesto y Arturo.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Andrés Nassif y flia. participan con profundo dolor su partida y ruegan una oración en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. María Isabel Rímini Carol, Ricardo Abate y sus hijos Ricardito, Ma. Isabel, Sofía, Faustino y Alfonsina participan con profundo dolor su partida y ruegan una oración en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Roberto Jorge Jalaf y Edis Vilma Jalaf de Taín participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Ex compañeros de la Promoción 1980, 5º año 4ta. división de la Escuela de Comercio "Antenor R. Ferreyra" acompañan en el dolor al Dr. Raúl G. Lorenzo y familia por el fallecimiento de su querido hijo. Elevan oraciones en su memoria, y que brille para Raulito la luz que no tiene fin.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Luciano Gelid y Noelia Rojo Cantos acompañan en esta profunda tristeza y dolor a su querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Emilio Murad y familia acompañan en este doloroso momento a sus queridos padres y hermana. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. "Que Dios les dé consuelo a sus corazones, para encontrar una pronta resignación". Mabel e Inés Ibáñez de Morales, Julio Morales e hijos Nicolás, Luciana, Vico y Rocío, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Alejandro Cáceres, María A. Inés participan con dolor el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. En estos dolorosos momentos las palabras no existen, ni tienen sentido, solo queda la esperanza en Dios y la Virgen Madre para encontrar la resignación y la paz. Claudia y Raúl nuestro corazón y espíritu está con ustedes acompañándolos. Ruth F. de Frediani, sus hijos Romina, Melisa y Juan Pablo; sus nietitos Pedrito y Morita.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Humberto Santillán, su esposa Ana Alzogaray, sus hijos Javier, Cecilia y Alicia Santillán participan con dolor el fallecimiento y acompañan con oración a la familia.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Joaquín de Arzuaga, su Sra. Carolina Meneghini y sus hijos Joaquín Adolfo, Manuela y Sofía, participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Carlos Ernesto García, Gabriela Pacheco, sus hijos María Ángel, Emanuel y Macarena, César, Patricia y Maximiliano lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Daniel Ávila y Carolina Costa participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de sus amigos Raúl Lorenzo y Claudia Gelid.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Carmen de Ávila y sus hijos Orlando Ávila y Daniel Ávila y familias participan con profundo pesar el fallecimiento del hijo de Raúl Lorenzo y Claudia Gelid.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Lula, Virginia, Azul, Manuela, Josefina y Valentina acompañan con gran tristeza a su querida amiga Luisina y a sus papás por la dolorosa pérdida de Raulito, también nuestro amigo y "a quién siempre llevaremos en nuestros corazones". Rezaremos para que Dios lo reciba en su Gloria y consuele a toda su familia.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Que el Señor te tenga a su lado. Ing. Daniel Olmedo y familia participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan al Altísimo de pronta resignación a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. José Torrens, Patricia Seggiaro y sus hijos Micaela, Agustina, Virginia, Jimena y Martín participan con dolor la irreparable pérdida de Raúl, querido hermano de Luisina, acompañando con nuestras oraciones a sus papás, abuelos y toda la familia.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. La comisión directiva, socios y personal de la Biblioteca Popular Pedro Firmo Unzaga acompañan a sus padres, hermana y familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por el eterno descanso del joven que partió.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Daniel Suárez, su esposa Roxana Molina y sus hijas María Agustina y Helena María participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Juan Manuel Bonacina, Adriana Alicia Slapak, sus hijos Javier, Sebastian, Ezequiel, Florencia y Santiago, acompañan a sus padres, hermana, abuela y tios en tan doloroso momento. Dios ya lo tiene a su lado. Ruegan por su flia. para que el Señor les de una cristiana paz.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Rodo Sayago y flia., acompaña al Dr. Raul Lorenzo en este dificil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Nabila Sleibi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan pronta resignación a sus querida familia.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Ignacio Zurita y su esposa Nancy Laplace participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo del Dr. Raúl Lorenzo y acompañan a su flia. Elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Germán Zucal participa del fallecimiento del hijo de Claudia y acompaña en esta dolorosa circunstancia a toda la flia. Eleva oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera; sus hijos Fernando, Pablo y Ángeles Dieta; sus nietos Tomás, Manuela y Bianca, participan el fallecimiento de Raulito y acompañan afectuosamente a sus padres y a toda su familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Sebastián Sayago, su esposa Mariela Nassif y sus hijos Máximo y Victoria participan con profundo dolor y tristeza la partida de su queridísimo amigo Raulito. Nunca te olvidaremos campeón y seguirás viviendo siempre en nuestro recuerdo y en el inmenso cariño que sentimos por vos y por tu familia. Rogamos oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Miguel Ángel Barrera Martinez, su esposa Nélida Raab, sus hijos María Cristina, Miguel, Andrea y Matías con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Yolanda Nasser participa con dolor su fallecimiento y acompaña con sus oraciones a sus padres Raúl y Claudia, a su hermana Luisina y a toda su familia. Ruega consolación y paz para sus corazones.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Mario Japaze, SIlvia Jozami y familia participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Teresa Gelid y Estela Gelid de Miguel participan con mucho dolor el fallecimiento de Raulito. Ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Luis Alberto Miguel e hijos: María Josefina y Luis Ignacio participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Las amigas Misericordistas del café de los lunes acompañan a la querida Tere en estos tristes momentos y ruegan por el descanso de Raúl Guillermo en la Casa de Dios Padre.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia y Titi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Ing. Jorge Daives y señora participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Dr. Jorge Daives y señora participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso y consuelo a su familia. Las Termas.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Dra. Susana G. Elias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento, rogando que el Señor les de consuelo a tanto dolor. Las Termas.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. La Dra. Liliana Brim y el Dr. Domingo Ramón participan con profundo dolor del fallecimiento del hijo del amigo Raúl Lorenzo y familia. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. La comunidad educativa del ISFD Nuestro Señor de Mailín participa de la inesperada desaparición del sobrino de la profesora Liliana Lorenzo. Se ruega una oración en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Maria Teresa Taboada de Falcione participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en estos momentos de tanto dolor. Ruega oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. María Inés Castiglione de Toia y Carlos Alberto Toia participan su fallecimiento y acompañan a sus padres Claudia y Raúl y demás familiares en este doloroso momento.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. La Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Termas de Río Hondo, participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo del Sr. Raúl Lorenzo. Las Termas.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Diego Jiménez, María Alejandra Cerro y su hijo Dieguito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Mario, Sergio y Facundo Rodríguez y respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del hijo del amigo Raúl Lorenzo. Las Termas.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Horacio Pedro Montenegro, su esposa Dolly Santillán y familia participan con pesar su fallecimiento y acompaña a su estimada familia con el afecto de siempre. Rogando al padre lo reciba en su seno.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Edmundo Alberto Gómez, Analía Terzano y sus hijos Luciana María, Cecilia María y Diego Emiliano Gómez Terzano despiden con profundo dolor al querido Raulito y acompañan con mucho cariño a Claudia, Raúl y toda su familia en este momento tan triste. Que brille para el la luz que no tiene fin.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Melisa Frediani, Juan Pablo Paz y su hija Morita, Ruth Filippa de Frediani, despiden a Raulito con profundo dolor. Acompañan a la Sra. Claudia Gelid de Lorenzo y familia en estos dificíles momentos. Elevamos oraciones en su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Gustavo Adolfo Zavalía, María Mercedes Benavente y sus hijos Gustavo Benjamín, Francisco Adolfo y Agustín Santiago Zavalía participan con profundo dolor el fallecimiento de Raulito y acompañan a la querida familia en estos tristes momentos.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. José. Héctor Sebastián, Luis Fernando, Javier Ricardo, Claudia Patricia. Karina Fabiana Gelid y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrino Raulito y piden oraciones en su memoria y que Dios traiga algo de consuelo a sus primos Claudia, Raúl y familia.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Claudia Patricia Gelid de Gilm José Ricardo Gil Rea y sus hijos José Ricardo, Patricia Daniela y Franco Matías Gil Gelid, participan con profundo dolor el fallecimiento de Raulito y ruegan a Dios consuele a los padres, sus primos Claudia y Raúl y a su sobrina Luisina.

OCARANZA, ESTELA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/18|. Su esposo Silvio Gómez, sus hijos Nélida, Maria, Luis Jaime Lucas Gomez, su mamá Gilda Amanda Ocaranza y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas cementerio los flores COB UOCRA SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Querida Bianca, que Dios te de a vos y a toda tu familia la fortaleza necesaria para poder superar esta pérdida tan dolorosa. Desde Tucumán Nelly Goytia.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Roberto Liendo Rubio y Gloria Cura Edippo la despiden con tristeza y acompañan a la querida familia con gran cariño.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Gloria Cura Edippo, Juan Ignacio de Carli y Noe Orieta participan su fallecimiento y acompañan a la querida familia de Eduardo, Bianca y Bruno con el afecto de siempre. Ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Walter Pedro Cura, María José Rizo Patrón, sus hijas Agustina, Mariana y Josefina Cura Edippo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Las amigas verano en el club; Adriana, Chiqui, Dorita, Dalila, Kely y Tona, participan el fallecimiento de la mamá de la querida Bianca y acompañan a toda su flia. ante irreparable perdida. ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Ana Luna de Marcos e hijos, participan el fallecimiento de la Mamá de su querida Amiga Bianca y acompañan a toda ssu flia. ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Charito Casanova de Cavallotti participa con dolor el fallecimiento de su apreciada consuegra Nunzia y eleva oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. César Federico Herrera y familia, Diana Matteo participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones a su memoria y acompañan a su familia en este momento de dolor.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Imelda y Silvia Rojas Ahumada, envían un fraternal saludo y un fuerte abrazo a su querida amiga Bianca y a su familia por la muerte de su señora madre.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Las amigas de su hija Bianca: Rosita, Inés, Peque, Adriana, Sandra participan su fallecimiento.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. " La paz de la convivencia fortalece el alma de los que la gozaron". Juan A. Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia abrazan en estos momentos de tristeza a Bianca, Eduardo y demás familiares elevando plegarias por su eterno descanso.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Blanca J. de Abdala, sus hijos Silvia y Ricardo, lamentan y acompañan a la flia. Pappalardo-Migliorini en estos difíciles momentos, Que descanse en paz.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Mario A. Balestrini y familia participan con dolor su fallecimiento rogando por el eterno descanso de su alma y el consuelo para la familia Bourcard a quienes acompañamos en estos tristes momentos.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Daniel Olmedo, su esposa Mercedes Peláez y sus hijos Ignacio, Leandro, Franco y Eugenia participan con dolor el fallecimiento de la mamá de la querida amiga Bianca y acompañan a toda la familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan con cariño a sus hijos Bianca y Eduardo. Ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Juan Manuel Bonacina, Adriana Slapak de Bonacina, participan el fallecimiento de la Sra. madre de su querida amiga Bianca. Acompañan a la flia. en tan triste momento.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Mi querida Señora Nunzia, me causó mucho dolor su fallecimiento, porque Ud. Fue una gran persona. Descanse en paz mi querida amiga junto a su amado esposo y su hija Ceci, participan su fallecimiento. Fidelia Villarreal y su hija Marta. Se ruega oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Miguel Ángel Barrera Martinez, su esposa Nélida Raab, sus hijos María Cristina, Miguel, Andrea y Matías con sus respectivas familias participan y acompañan a Bianca, Eduardo y demás familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Mario Japaze, SIlvia Jozami y familia participan con gran tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en tan irreparable pérdida.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Las Amigas Misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento de la sobrina de Lola y cuñada de Reina, las acompañan en estos momentos de dolor y ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

PAZ, RAMÓN MANUEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. La Comisión Directiva de ADUNSE (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero) participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL Ing. (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. El Servicio Médico Asistencia de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, (SMAUNSE), participa su fallecimiento y acompaña en este difícil trance a su familia. Se ruega oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

PAZ, RAMÓN MANUEL Ing. (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Adriana Artaza, Cristina Acuña, Fanny Di Ganci, Marcia Grilo, Rodrigo Hernandez, Soledad Sarmiento y Pamela Brandan, Acompañan a su querida compañera Eugenia Navarro a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL Ing. (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. La comunidad Educativa del Colegio Hermanos Hermas de Brujín, acompañan a la Sra. Eugenia Navarro, a sus hijos y a toda su flia., en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL Ing. (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Querido Amigo; Otto Pulvet, su esposa Chicha e hijos, te despiden con un abrazo cariñoso, en tu viaje hacia el Reino de nuestro Padre Celestial y desean para tu Cristiana y Apreciada familia, paz, Serenidad y consuelo, ante tu Prematuras Partida.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Alicia Soria de Matos y su hijo Antonio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de pesar a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Eliseo C. Monti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Pedro José Agüero Lami y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Dra. Teresita Santillán, su esposo e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus queridas amigas y acompañan en el pesar a su apreciada familia. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Su esposa Lita Gutiérrez, sus hijos Pablo Germán, Helga Vanina y Jorge Enrique, Gabriel Gómez y Anabel, sus adorados nietos Benjamín y Valentín, hermanos políticos, sobrinos y sobrinos nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, rogando por su eterno descanso a un año de su viaje celestial. Nuestro bello ángel protector, bendice a la hermosa familia que construimos. ¡Te amamos por siempre!

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposa Marta Liendo y sus hijos Mariel, Bruno y Martita invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse dos meses de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, VICENTA DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Hace 9 días partista a reunirte con el Señor, dejando un inmenso dolor. Tus hijos que te aman: Daniel, Sandra, Sergio y Bruno, tu nieto Maxi, tus sobrinos Patricia y Carlitos invitan a la misa a realizarse en la capilla María renina Inmaculada del Bº El Triángulo hoy a las 20,30 hs.

CASTILLO, VICENTA DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Sus compañeros de Perikos Bar Nico, Jorge, Erica, Germán, Eve Luz, Emilse y Ramón Infante, al cumplirse nueve días de su fallecimiento, invitan a la misa a realizarse en la capilla María Reina Inmaculada del Bº El Triángulo hoy a las 20,30 hs.

FILIPPA DE ANELLI, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/02|. Su hijo Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 10.00 hs. en la Pquia. Santa Rita, al cumplirse quince años y cinco meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

GARCÍA, RICARDO ABDÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/12|. Su esposa Nelly, sus hijos Fernanda, Belén, Ángeles, Ricardo, Huerto, Cristian, Ale, sus hijos pol. y nietos invitan a la misa al cumplirse los seis años de su fallecimiento en la iglesia Catedral a las 20,30 hs. Elevan oraciones en su querida memoria.

MALDONADO, CIRA AMPARO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/12/10 y espera la resurrección|. Sus sobrinos, sobrinas políticas y sobrinos nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse siete años y seis meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MALDONADO DE MALDONADO, CANDELARIA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/5/75 y espera la resurrección|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MALDONADO DE REINOSO, NILDA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/5/56 y espera la resurrección|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MALDONADO, MARCELO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/13|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, rogando por su eterno descanso en brazos del Señor.

MALDONADO, ROBERTO D. - BUSTOS DE MALDONADO, OTILIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 20/4/01- 25/10/95|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San Francisco, al cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimientos. Se ruegan oraciones en sus memorias.

MALDONADO, VENTURA - MALDONADO, ATILIO ROBERTO (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor y esperan la resurrección|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimientos. Se ruega una oración en sus memorias.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Norita, hoy se cumple un año que nos dejaste en este mundo. Agradecemos al Señor habernos dado la fortaleza para seguir viviendo sin tu presencia. Nos regocijamos al saber que estás descansando en paz junto a tus seres queridos. Invitamos a participar en la misa que se oficiará hoy en la Catedral Basílica hoy a las 20.30. Tus hermanas y sobrinos que nunca te olvidarán: Goly, Perla, Manolo, Pepito y Jorge.

REINOSO, MARIO ROLANDO - REINOSO, JUAN ADOLFO (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 10/4/71 - 23/5/04 y esperan la resurrección|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimientos. Se ruega una oración en sus memorias.

RODRÍGUEZ, RAFAEL ALFONSO (Rafa) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/16|. Su esposa Betty, sus hijos Silvana, Sergio y Rafael; hija política Silvina; nietos Camila, Mateo y Tadeo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Tu hermano de la vida Juan Carlos Alfaro, sus hijos y nietos te recuerda en este primer aniversario con inmenso amor.

GUZMÁN, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/98|. Padre, hoy se cumplen veinte años de tu partida, parecen muchos, pero no se notan, porque tu presencia y guía nos siguen acompañando. Su hijo Hety Guzmán y familia te recuerdan. Descansa en paz querido padre.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CORIA, GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Sus hijos Ramón, Moni, Bitina, Pelusa, hijos pol., nietos y demás familiares part. el fallecimiento y sus restos fueron inhum. en el cement. de Clodomira. SERV. CARUSO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEDESMA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Sus hijos Bruno, Leni, Erica, Rocío, Wiliam, Nahuel, Agostina, Oscar Alex y Ángel, H pol nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia cob, Mutual 15 de Diciembre - Sindicato de Camioneros. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. Hace 27 años su figura señera, de fuertes convicciones entre pares, impulsó la creación y construcción del Club de los Abuelos de la ciudad de La Banda, dándole identidad de abuelos pertenecientes a una institución solidaria, tesonera que ama la vida con vínculos sociales de inclusión y amistad. La C. D. y Socios elevan oraciones al Altisimo para pedir el descanso eterno de su socia fundadora. Acompañamos en el dolor su hija Celina Ledesma, su nieta Claudia y demás familiares.

Invitación a Misa

CAMERANESI, ORLANDO RAFAEL (COCO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Coco era el mejor de los abuelos del mundo y lo extraño mucho y lo amo (Cecilia), Coco era un buen abuelo, el mejor del mundo mundial, lo amo mucho es el mejor (Guadalupe), él era un segundo padre para mí, un guía, un hombre que era un ejemplo a seguir y que es el mejor abuelo que tuve (Ángel). Fuiste, sos y serás el mejor esposo, padre, abuelo y suegro, que Dios nos pudo haber regalado, siempre a nuestro lado, con el amor infinito que nos tenías, siempre con la palabra justa y el abrazo amoroso. Hoy a 9 días de tu partida lloramos tu ausencia física de nuestro lado, pero tu ejemplo de valores y honradez siempre estarán con nosotros marcando nuestro camino diario. Te vamos a amar y extrañar eternamente. Su esposa Beba, hijas Gaby y Mariela; hijo político Ramiro y nietos Angel, Guadalupe y Cecilia, invitan a la misa a Celebrarse en la Parroquia de Nuestra Sra. de Lourdes El Cruece La Banda hoy a las 19 hs.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CANCINO, CLARA DORIDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/18|. Señor ya está ante ti recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno, que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Guido, Olga, Julio, Héctor, Juan, Nancy, Mirian, Victor, Raúl, Carlos y Eduardo, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en Sala Velatoria de Beltrán y serán inhumados en el cementerio de Beltrán hoy a las 11 hs.

CANCINOS, CLARA DÓRIDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/18|. Su esposo Orlando, sus hijos Tania, Ricardo, Julio, Juan y Edgardo, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Beltran a las 11 hs. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CASTILLO, ANA FELISA - GÓMEZ, ANA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Su hermana y tía respectivamente, Catalina Castillo de Ramallo y sus hijos Luis; Cacho; Sandra y Santos Ramallo Castillo con sus respectivas familias, participan sus fallecimientos y ruegan por la paz de sus almas. Comparten el dolor de Alfonso, Lita, Chiquitín, Piqui, Carlitos, Negro, Chamu, Valeria, Javier, Anita y Cora. Ruegan oraciones en sus memoria. Ruegan oraciones en sus memorias. C. D. Pto. Del Medio Dpto. Silípica.

CASTILLO, ANA FELISA - GÓMEZ, ANA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Luis D. Ramallo Castillo, su esposa iris Ana Argibay e hijos, Luciana, Pablo, Valeria y Maximiliano, con sus respectivas familias, participan el fallecimiento de la querida "Tía Ana" y su prima Caro y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Manogasta, Dpto. Silípica. Ruegan oraciones en sus memorias.

GALI, FADEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. "Señor felices los que habitan en tu casa, se quedan allí, para alabarte. Dichoso los hombres, cuya fuerza eres tu, y que gustan de subir hasta ti. Amen". La comunidad Educativa de la Esc. Normal Sup. Rep. del Ecuador participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Marcela Gali, docente de esta casa de estudios. Ruegan oraciones en su memoria y que Dios lo tenga en la gloria. Pronta resignación a sus familiares.

LEDESMA, JOSÉ LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Su hermana María Encarnación Ledesma, su esposo Marcos Sequeira, sus sobrinos Maxi y Juan participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, ARMINDA SEBASTIANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/18|. Sus hijos Martin, Oscar, Manuel, Ercilio, Fidel, Carlos, Blanca, Zaira, Olga y Marcelo, nietos y bisnietos participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Cañada Escobar a las 16 hs. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

YACANTE, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/18 en San Juan|. Eduardo Lagarrigue y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Lauri en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.