Una arriesgada maniobra permitió salvar a una perrita

Fotos CONMOCIÓN. El animal había caído en un canal, pero rápidamente fue rescatado.

22/05/2018 -

AÑATUYA, General Taboada (C) Obreros municipales que realizaban tareas en la avenida Belgrano oyeron ruidos que provenían desde el interior de un canal de desagüe, que corre paralelo a la citada vía pública.

Cuando se acercaron a la orilla, para su sorpresa, observaron que un can pequeño luchaba por salvar su vida. Presurosos, los obreros idearon la manera de sacar al animal. Uno de los hombres se lanzó de cabeza, mientras era sujetado de los pies por sus compañeros.

Ardua tarea

La tarea, que duró apenas unos minutos, no fue fácil, pues el can no se acercaba hacia el hombre, por lo que tuvieron que repetir la maniobra varias veces hasta que, finalmente, pudieron sacar a la perrita del canal de desagüe.

Los ocasionales transeúntes que se encontraban en ese momento sobre la avenida Belgrano de la ciudad añatuyense al observar la escena aplaudieron el noble gesto de los obreros municipales, de rescatar al pequeño animal.

El rescate del perrito fue filmado por una ciudadana añatuyense que se encontraba en el lugar, y rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Las imágenes fueron compartidas por cientos de usuarios santiagueños que comentaban la hazaña de este grupo de obreros municipales de Añatuya.