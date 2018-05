Carlos Melconian: "Hay un problema de política económica"

Fotos CRÍTICO. Melconian atribuyó el problema económico a errores de la gestión anterior, pero también a fallos propios.

Luego de varias semanas marcadas por turbulencias económicas que el Gobierno ya dio por superadas, el extitular del Banco Nación, Carlos Melconian, negó que el problema que enfrenta Mauricio Macri exista porque "el gradualismo fue lento, sino que hay un problema de política económica".

Algunos de los errores los atribuyó a la administración anterior, pero también habló de fallos propios. "A la herencia no se le pueden cargar más gastos en la parte jubilatoria, ni se le puede dilapidar un blanqueo, ni el déficit fiscal", apuntó en una entrevista en CNN.

El exfuncionario analizó la situación luego de las tensiones económicas: "La Argentina tiene un déficit fiscal crónico. Cuando se torna infinanciable, requiere del impuesto inflacionario, que es la maquinita".

En este marco, señaló: "Argentina vive por arriba de sus posibilidades. Esto termina estallando por el lado de la inflación o un estrangulamiento del sector externo. No tuvimos la disciplina que corresponde".

Además, cuestionó que en la Argentina hacer correcciones en las cuentas "siempre significó ortodoxia o liberalismo".

"El patrimonio de poder hacer las cosas mal es del progresismo y el querer hacer las cosas bien es patrimonio del liberalismo: hay que dejar de pensar en esos términos", señaló.

Por otra parte, criticó que la administración de Macri no haya expuesto lo suficiente los problemas recibidos por la gestión anterior. "Las nuevas autoridades llegan con la responsabilidad de solucionar el problema, pero sin la responsabilidad de haberlo ocasionado", consideró.

"Yo era fana de decir ‘recibimos esto el primer día y esto no es mi responsabilidad’. Ese conflicto a los dos años sin obtener los resultados que te propusiste porque fuiste optimista empieza a confundir en la sociedad si al final te lo dejaron, te lo autoincubaste o no supiste resolverlo", añadió Melconian.

Además dijo que su desplazamiento del Nación no fue por críticas al programa económico ni falta de homogeneidad en el equipo. "Tuvo que ver con que yo interpretaba que el Nación es un banco, no la Anses y no le puedo prestar al Estado a tasas inconvenientes".