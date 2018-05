Un duro revés judicial para uno de los empresarios más poderosos

22/05/2018 -

Julio José Colombres es uno de los empresarios más poderosos de la vecina provincia y es cabeza del grupo empresarial Colombres, que tiene diversificada su actividad industrial y productiva.

Tras confirmarse el procesamiento, de José Agustín Colombres y Julio José Colombres, para la Justicia existen indicios suficientes para estimar que ambos habrían violado el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051.

Ambos empresarios aparecen sindicados como presuntos autores responsables del delito de contaminación ambiental, previsto y penado por dicha ley, que estipula penas a quien envenene, adultere o contamine de modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.

Anteriormente, la Cámara de Casación ya había advertido, sobre la base de numerosas normas nacionales e internacionales, y una vasta jurisprudencia, que "no es correcto decir que si no existe peligro para la salud no existe delito, ya que si hay daño al medioambiente, éste afecta, al menos de modo potencial, a la salud de los habitantes".