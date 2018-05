Central de Ceres, por la clasificación

22/05/2018 -

Central Argentino Olímpico de Ceres, con los santiagueños Pablo Martínez, Milton Vittar y Brahian Buticci, enfrentará esta noche a Belgrano de San Nicolás, en el tercer juego de los playoffs de cuartos de final del Torneo Federal.

La serie está 2 a 0 para el conjunto santafesino, por lo que en caso de volver a ganar, barrerá la serie y se meterá en semifinales.

Esta noche también jugarán: River Plate (1) vs. Regatas de Concepción del Uruguay (1), Sportivo Las Parejas (0) vs. Racing de Chivilcoy (2) y El Tribuno de Salta (1) vs. Lanús (1).