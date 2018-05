Fotos OPTIMISMO. Brussino aseguró que Quimsa puede dar vuelta la serie y lograr el pasaje a semifinales.

Juan Ignacio Brussino no pierde la fe, a pesar de que su equipo quedó al borde de la eliminación, tras perder los dos primeros juegos de la serie ante Instituto de Córdoba, en calidad de visitante.

El base armador santafesino habló inicialmente de la derrota del domingo. "Pusimos el cuerpo en todo momento, nos comunicamos mucho más en defensa, que es fundamental, pero bueno... Eso fue durante gran parte del juego, pero nos faltó cerrarlo. Esta derrota nos duele, pero vamos a afrontar el tercer partido con muchas ganas de seguir adelante", explicó convencido.

Consultado acerca del bajón que experimentó el equipo tras el incidente con Santander, explicó: "No te puedo decir que nos desconcentramos porque algo así no nos tiene que pasar, pero ellos eran locales, supieron aprovechar esa oportunidad y nosotros tratamos de refugiarnos en nuestra defensa para volver al partido, que lo logramos. Lamentablemente no lo supimos cerrar".

Los incidentes

Sobre los incidentes con el público cordobés, opinó: "Todo lo que pasó no le hace bien al básquet. Los playoffs se pueden jugar sin pasar por todas estas cosas, desvirtúa totalmente el juego. Creo que tener gente de Instituto detrás del banco es provocativo en todo sentido. Uno no quiere hacer nada, pero todo el tiempo recibiendo insultos, somos personas y podemos llegar a reaccionar. Eso se tendría que ver, pero ya no es tema mío, no hay excusas, perdimos y ahora hay que afrontar el tercer partido".

Brussino tiene en claro que su equipo está en una situación límite, pero no pierde la esperanza. "La serie está 2 a 0, ahora vamos por el tercero. No hagamos especulaciones y vamos a tratar de seguir con nuestro objetivo, que es pasar a semifinales", señaló.

Por último, aseguró que la paridad entre Quimsa e Instituto quedó en evidencia en los dos primeros juegos de la serie. "En la cancha se nota. Ellos nos ganaron dos juegos. Nosotros vamos a ir de local, con nuestra gente, sabiendo por dónde tenemos que atacar y defender. Y capaz que nos vemos las caras nuevamente y quién te dice si no es con una alegría para Quimsa", concluyó ilusionado.

La Fusión volverá hoy a los entrenamientos para empezar a preparar el tercer juego de la serie, programado para mañana.