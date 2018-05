Di Leo y su felicidad por volver

Fotos SENSACIÓN. El "Camello", nostálgico por su regreso.

José Di Leo, el ayudante de campo del flamante director técnico de Rosario Central, Edgardo Bauza, reconoció que "nunca nos había pasado de estar un tiempo sin trabajar y uno mira el teléfono para ver las ofertas, pero cuando apareció Central dejé de mirar el teléfono, y no hablamos mucho, pero creo que al ‘Patón’ le pasó lo mismo".

El "Camello" Di Leo, quien compartió con Bauza el equipo campeón de Central en 1987 dirigido por Angel Tulio Zof, declaró a la página oficial del club "canalla" sobre su vuelta a la institución que "todavía no lo puedo creer".

"Lo hablaba con mi hijo cuando venía y me daba melancolía por ver que cuando yo empecé a jugar estos árboles (de la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria) recién los plantaban y ahora están muy grandes, entonces pasaron dos cosas: que los árboles crecieron mucho o que yo estoy muy viejo, pero me parece que es la segunda", expresó el ex jugador centralista. "Es bueno volver a los orígenes", completó Di Leo.