Después de 6 años de estar separado, se presentó en la casa su ex y la amenazó

22/05/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (c) Una mujer de 43 años domiciliada en Villa Balnearia denunció a su ex pareja por amenazas. El hecho tuvo lugar en la noche del domingo cuando la mujer se encontraba en su inmueble donde en un momento dado se hizo presente su ex pareja de la que está separada hace seis años y con el que tiene 8 hijos menores de edad.

La denunciante relató ante las autoridades policiales que el sujeto denunciado estaba en aparente estado de ebriedad y sin mediar palabras comenzó a amenazarla con golpearla y con palabras irreproducibles hasta intentó romper y dañar la casa. La mujer hizo constar en la denuncia que se separó de este hombre por los permanentes malos tratos que recibía.

Del hecho tomó conocimiento la oficina del Menor y la Mujer que puso en conocimiento de la situación al fiscal de Turno quien dispuso como primera medida una restricción y prohibición de acercamiento.