EE.UU. impuso nuevas sanciones contra Maduro

Fotos PRESIÓN. El reelecto Maduro se aísla cada vez más del mundo.

22/05/2018 -

WASHINGTON, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso nuevas sanciones contra el gobierno venezolano de su par Nicolás Maduro, al firmar un decreto que limita la venta de deuda y activos públicos de Venezuela en suelo estadounidense.

La decisión de Trump llegó tras las elecciones presidenciales del domingo en Venezuela, a las que Washington calificó de "farsa" y en las que Maduro fue reelegido con 6,1 millones de votos, aunque con una de las participaciones más bajas en décadas y en medio de múltiples denuncias de la oposición.

Funcionarios del gobierno de Trump explicaron en una conferencia que estas acciones pretenden impedir que Maduro venda activos públicos venezolanos a cambio de sobornos.

La decisión prohíbe a cualquier ciudadano, institución o empresa estadounidense adquirir deuda venezolana o activos y propiedades pertenecientes al gobierno de Venezuela en Estados Unidos, incluidas aquellas inversiones derivadas de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

El objetivo es aumentar así la presión sobre el gobierno de Maduro, al que también se le limita su capacidad de obtener liquidez.

No obstante, las sanciones no atacan directamente las transacciones petroleras de Venezuela, por lo que Washington no pone impedimento a que el crudo venezolano siga comercializándose.