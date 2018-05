Fotos Daniel Nasiff dijo que "el teatro santiagueño está aletargado"

22/05/2018 -

El nombre de Daniel Nassif, como tantos actores de su generación, está escrito con letra mayúscula en la historia del teatro santiagueño, en particular, y del argentino en general. Ese amor por este arte que nació cuando, siendo niño, fue a ver una obra en el teatro 25 de Mayo, se mantiene intacto y se renueva, a tal punto que ya está listo por volver a escena el próximo 10 de junio. Además, su nombre y su estirpe interpretativa quedaron remarcados la semana pasada cuando, en Rosario, el Instituto Nacional de Teatro lo distinguió con el premio a la Trayectoria. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Nassif habló de ese pasado de gloria y de su presente venturoso.

¿Estás trabajando con nuevas obras?

El 10 de junio estrenamos, en Bandera (departamento Belgrano), junto a Pamela Veiga y Gustavo Jaibar la obra ‘Hermanos’, de Jorge Acame. A esta pieza teatral la llevaremos primero por el territorio provincial y luego la estrenaremos en ciudad capital y La Banda. Además, junto con Luis Lobo (en dirección), Ariel Díaz y Mariel Tenreyro estamos preparando "El viejo Príncipe", de César Brie, aún sin fecha de estreno.

¿Cómo ves hoy al teatro santiagueño?

Hoy veo al teatro santiagueño como un poco aletargado, como que necesita una sacudida, como que los que más experiencia tienen no están saliendo a hacer escuela con la acción teatral y a los más jóvenes les faltan iconos locales a quien o quienes seguir, imitar, aprender. Claro que aquí no es lo mismo que otras provincias que cuentan con larga trayectoria de elencos oficiales, escuelas de formación actoral, etc. Aun así, hay una producción más que interesante, que crece cada día.

¿Qué recoges de todo lo vivido a través del teatro?

Viví grandes momentos, experiencias increíbles y maravillosas que siempre me terminaron demostrando que la vida es lo más maravilloso y que hay que ser siempre agradecidos.

¿Podrías describir lo que sentiste al recibir el premio a la Trayectoria en Rosario?

Fue indescriptible que en esa misma sala donde, en 1974 lanzábamos la lucha por un sueño como es la Ley Nacional de Teatro, haya recibido de mis pares del INT un reconocimiento. Es el sueño cumplido. Una ley para los actores no solo del puerto sino una ley federal para todos los actores argentinos.

¿Cuando fuiste director de la sala teatral Adatise, cuáles fueron tus propuestas?

Lo primero que me propuse fue reinstalar la asociación en la comunidad santiagueña y teatral, devolverle el prestigio de una institución única y devolver la conciencia que Adatise no es solamente una sala sino lo más importante: es una asociación de trabajadores del teatro provincial.

¿Qué significó para vos protagonizar una miniserie santiagueña como "Contratados"?

La experiencia con "Contratados" fue gratificante. Encontré un numeroso grupo humano aspirante y trabajador. Con algunos de ellos he trabajado por primera vez. He descubierto un equipo que parecía aceitado en la experiencia de muchos años. Todo esto nos mostró que Santiago tiene y le sobra mucho talento.