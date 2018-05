"El teatro es vida"

22/05/2018 -

¿Cuál es el teatro que te gusta hacer?

Nunca me canso de contar que llegué al teatro de la mano de mi escuela primaria a una función al teatro 25 de Mayo. Sentí tal fascinación que nunca más me alejé. Y dije allí quiero estar y estoy. En un tiempo donde ser artista se tomaba como labor de vagos, raros gay, subversivo o prostituta yo tuve la gran suerte de tener el acompañamiento de mis padres en todo sentido. Mientras pueda estar en un escenario, me gusta hacer todo tipo de teatro. Nunca supe lo que fue desestimar un personaje o una obra. Hacer teatro es vida.

¿Qué responsabilidad te genera, por ejemplo, abordar textos de dramaturgos locales?

Si bien soy un fanático del teatro en general, más allá de haber hecho algunos clásicos y teatro rioplatense, nunca dejé de impulsar y hacer obras de autoría local. El crecimiento de nuestro teatro requiere indefectiblemente de escritores, actores, artistas plásticos, técnicos que conozcan y quieran reflejar la idiosincrasia y problemática propia de nuestro territorio provincial y regional.