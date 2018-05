Silvia Pérez reveló intimidades de Olmedo que molestaron a Nancy Herrera

22/05/2018 -

Silvia Pérez habló y dijo cosas de su relación con Alberto Olmedo que incomodaron a Nancy Herrera, exesposa del recordado cómico.

"Con Olmedo terminamos la noche de su muerte", dijo Pérez. Esa frase generó malestar de Herrera, la última pareja del capocómico, que decidió salir a contestarle.

"No me impactó lo que dijo, es una mujer que dice y se desdice. La última vez dijo ‘no hablé nunca y menos voy a hablar ahora’, no la puedo entender", destacó Nancy.

"Fue una amante de ocasión como varias. Yo estuve cuatro meses separada del ‘Negro’ y ahí ella y todas iban atrás de su fama, porque no estaban enamoradas", contó.

"Son declaraciones oportunistas, está por hacer teatro y enfocó en hacer publicidad en ponerlo a Olmedo en el medio, pero por más que lo ponga no va a convocar a la gente. Si ella sola nunca convocó a nadie", dijo. "Está para ir a un psiquiátrico", agregó.

"Me gustaría que se calle alguna la vez la boca y lo deje al ‘Negro’ en paz", pidió.