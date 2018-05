La promesa de Angelici si Boca gana la Libertadores

Fotos Daniel Angelici.

22/05/2018 -

El mandamás 'Xeneize' desgranó la situación de Boca en el mercado de fichajes en 'FWTV' para, posteriormente, atreverse y 'quedar en deuda' en caso de un posible triunfo en la Libertadores.

Angelici se atrevió a aceptar el reto de los tertulianos y desveló lo que estaría dispuesto a hacer en caso de obtener la copa: "A mí no me gustan los tatuajes, pero si la ganamos me tatuaría".

"No solamente yo, sino que iría con mis tres hijos a poner el brazo", agregó el presidente en alusión al que sería el séptimo galardón de Boca.