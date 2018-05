Inglaterra ya tiene su capitán: Harry Kane

Hoy 10:24 -

El delantero de Tottenham Hotspur, Harry Kane será el capitán de la selección inglesa en el Mundial de Rusia, anunció hoy el técnico Gareth Southgate.

"Harry tiene unas cualidades personales increíbles", indicó Southgate en un video colgado por la selección inglesa en las redes sociales. "Es un profesional meticuloso y una de las cosas más importantes para un capitán es mantener ese estándar cada día".

