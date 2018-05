Jey Mammón fue al programa de Pampita pero terminaron peleando

Fotos Jey se retiró muy molesto.

Jey Mammón fue uno de los invitados al piso de Pampita Online, pero su visita no terminó de la mejor manera: la conductora se equivocó al nombrarlo y él estalló asegurando que no volvería nunca más porque no se sintió cómodo.

Cuando las placas comerciales empezaban a aparecer en el cierre del programa, "Pampita" le dijo "Joy" y fue suficiente para que el humorista inicie su descargo.

"Lo que faltaba. Vine al pedo hoy. Me gusta más el programa desde casa. Ya me retaron cuando agarré el teléfono. Encima el Ruso (productor) me dice que venga todos los días. ¿Es joda?, sólo falta que salga el dinosaurio Bernardo y es la cámara oculta de Video Match", dijo muy serio, mientras Carolina aún reía.

Incrédula, la modelo le preguntó: "Pero vas a volver, ¿no?". "No, no voy a volver", dijo enojado. "Te queremos escuchar. Quedate al programa de cable que empieza ahora", le dijo ella sonriente, mientras que él agregó: "Encima me hacen el chiste de que me quieren escuchar. Me encanta este programa y lo veo todos los días desde mi casa. A veces no lo entiendo y hoy entendí por qué. No se sabe para dónde van".

Luego, el programa terminó, pero trascendió que Pampita le habría dicho "de todo". De todas formas, el ambiente tenso se percibió desde el momento en el que ella le pidió que desfile para mostrar su ropa y el humorista la frenó con un contundente "ni en pedo".