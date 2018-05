Eliana Guercio, furiosa contra el cuerpo técnico de la Argentina

Fotos Sergio Romero y Eliana Guercio.

Hoy 20:57 -

A través de su perfil en Twitter, Eliana Guercio, mujer de Sergio “Chiquito” Romero, disparó munición gruesa contra Jorge Sampaoli, director técnico de la Selección Argentina y habló de “intereses particulares”.

“Los ineptos dudan Y las consecuencias lamentablemente las pagan los expertos q se los tienen que fumar. Las dudas provocan fallos, la seguridad experiencia. Y los cobardes ineptos dubitativos provocan expertos experimentados lesionados”, expresó Guercio.

Y agregó: “La lesión es una lesión, pero no está roto, en dos semanas estaría jugando. No es para hacer problemas pero las conjeturas son mentirosas. Porque no está roto”.

Por último aseguró: “La lesión se produjo en el partido contra España. Sergio se hará una limpieza del pequeño cuerpo suelto y con una rodilla que no tiene nada roto la recuperación tarda dos semanas para estar apto. Pero los intereses particulares valen más que la selección para algunos”.