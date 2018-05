Instituto Santiago fue más que Estudiantes

23/05/2018 -

El Torneo Apertura 2018, que organiza y hace disputar el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol, se reanudó el pasado fin de semana (tras el parate por Mailín) con la quinta fecha.

En cancha de Copse se vivió uno de los duelos más atractivos. Allí, el que hizo de local fue Instituto Santiago y cosechó tres triunfos ante Estudiantes, que sólo pudo cantar una victoria.

En tanto, los que obtuvieron puntaje perfecto fueron Central Córdoba y Sarmiento, ante Villa Unión y Sportivo Fernández, respectivamente.

Los resultados de la quinta jornada fueron:

Sexta: Instituto Santiago 3, Estudiantes 1; Yanda 1, Mitre Amarillo 2; Agua y Energía 1, Banfield 1; Central Córdoba 4, Villa Unión 0; Comercio 1, Unión Santiago 1; Sarmiento 4, Sportivo Fernández 1; Defensores de Forres 1, Güemes 11; Unión de Beltrán 0, Central Argentino 3; Mitre Negro 3, Independiente de Beltrán 0; Independiente de Fernández 1, Vélez Sarsfield 0.

Séptima: Instituto Santiago 1, Estudiantes 6; Yanda 1, Mitre Amarillo 1; Agua y Energía 5, Banfield 0; Central Córdoba 9, Villa Unión 0; Comercio 3, Unión Santiago 2; Sarmiento 2, Sportivo Fernández 0; Defensores de Forres 0, Güemes 5; Unión de Beltrán 2, Central Argentino 2; Mitre Negro 2, Independiente de Beltrán 1; Independiente de Fernández 2, Vélez Sarsfield 4.

Octava: Instituto Santiago 0, Estudiantes 1; Yanda 0, Mitre Amarillo 1; Agua y Energía 4, Banfield 1; Central Córdoba 3, Villa Unión 0; Comercio 0, Unión Santiago 1; Sarmiento 4, Sportivo Fernández 0; Defensores de Forres 1, Güemes 3; Unión de Beltrán 0, Central Argentino 0; Mitre Negro 2, Independiente de Beltrán 0; Independiente de Fernández 0, Vélez Sarsfield 5.

Novena: Instituto Santiago 3, Estudiantes 1; Yanda 3, Mitre Amarillo 0; Agua y Energía 5, Banfield 0; Central Córdoba 7, Villa Unión 0; Comercio 4, Unión Santiago 0; Sarmiento 7, Sportivo Fernández 0; Defensores de Forres 0, Güemes 0; Unión de Beltrán 0, Central Argentino 2; Mitre Negro 3, Independiente de Beltrán 0; Independiente de Fernández 3, Vélez Sarsfield 1.

Próxima fecha

Este sábado 26 de mayo se disputará la sexta fecha del certamen, que tendrá los siguientes enfrentamientos: Comercio vs. Instituto Santiago, Unión Santiago vs. Central Córdoba, Villa Unión vs. Agua y Energía, Banfield vs. Yanda, Mitre Amarillo vs. Estudiantes (en Banco Provincia), Independiente de Fernández vs. Sarmiento, Vélez Sarsfield vs. Mitre Negro, Independiente de Beltrán vs. Unión de Beltrán, Central Argentino vs. Defensores de Forres y Güemes vs. Sportivo Fernández (en Copse).