El sábado se pondrá en marcha la novena fecha

23/05/2018 -

La Agrupación de Fútbol Infantil de Santiago del Estero (Afis) programó para este sábado 26 de mayo la disputa de la novena fecha de su torneo, en las canchas del Gremio Municipal.

Los cotejos que se disputarán son los que se detallan a continuación:

Categoría 2005: 9, Café Rodríguez vs. Ferroviaritos; 9.30, Raúl Pintos vs. Atlas; 10, Güemes vs. Yanda; 10.30, Sportivo Santiago vs. Máster; 11, Orlando Leiva vs. Candi; 11.30, Walter Toloza vs. A. Santiago; 12, Jorge Donis vs. Vinalar; 12.30, Campeones del 28 vs. Villa Las Delicias; 13, Junior vs. Las Pulgas.

Categoría 2006: 9, Las Pulgas vs. Sportivo Santiago y Güemes vs. Atlas; 9.30, Raúl Pintos vs. Los Peques y Jorge Donis vs. Ernesto Oliva; 10, Candi vs. Integral y Niños Felices vs. Niños Unidos; 10.30, Yanda vs. Ferroviaritos.

Categor ía 2007: 10.30, Vinalar vs. Sportivo Santiago; 11, Güemes vs. A. Santiago y Walter Toloza vs. Yanda; 11.30, Jorge Donis vs. Villa Las Delicias y Junior vs. Real; 12, Orlando Leiva vs. Atlas y Café Rodríguez vs. Las Pulgas.

Categor ía 2008: 12.30, Walter Toloza vs. A. Santiago y Niños Felices vs. Jorge Donis; 13, Café Rodríguez vs. Ferroviaritos, Máster vs. Los Peques y Raúl Pintos vs. Ernesto Oliva; 13.30, Güemes vs. Villa Las Delicias, Las Pulgas vs. Junior y Raúl Pintos vs. Candi.

Categoría 2009: 9, Güemes vs. Ernesto Oliva; 9.30, Las Pulgas vs. Ferroviaritos; 10, Yanda vs. Niños Unidos; 10.30, Real vs. Los Peques; 11, Integral vs. A. Santiago; 11.30, Vinalar vs. Candi; 12, Jorge Donis vs. Atlas y Los Peques vs. Yanda.

Categoría 2010: 9, Las Pulgas vs. A. Santiago; 9.30, Máster vs. Junior; 10, Güemes vs. Ferroviaritos; 10.30, Café Rodríguez vs. Integral; 11, Real vs. Niños Felices; 11.30, Walter Toloza vs. Niños Unidos y 12, Raúl Pintos vs. Orlando Leiva.

Categoría 2011/12: 12.30, Niños Felices vs. Atlas y Real vs. Güemes; 13, Los Peques vs. Ferroviaritos y Raúl Pintos vs. Las Pulgas; 13.30, Orlando Leiva vs. Candi y Niños Unidos vs. Café Rodríguez.

Posiciones

Principales posiciones:

Cat. 2005: Güemes 22, Campeones del 28 20, Yanda 19, Toloza y Donis 18.

Cat. 2006: Yanda 16, Güemes y Ferroviaritos 14, Donis y Sportivo Santiago 13.

Cat. 2007: Donis 21, Las Pulgas 16, Güemes y Atlético Santiago 15.

Cat. 2008: Los Peques 20, Güemes y Ferroviaritos 18, Oliva 13.

Cat. 2009: Güemes 21, Ferroviaritos 20, Real 17, Los Peques 16.

Cat. 2010: Ferroviaritos 22, Las Pulgas 20, Atlético Santiago 19 y Máster 16.