"Soy un agradecido a los hinchas"

Fotos OBSEQUIO. Coloccini trajo su camiseta autografiada, que fue sorteada en la Peña "Cuervos Santiagueños". Abajo, en su paso por Suncho Corral.

23/05/2018 -

Después de Leandro Romagnoli, Fabricio Coloccini es sin dudas el máximo ídolo que tiene San Lorenzo de Almagro en su plantel actual. Referente del plantel que comandó el "Pampa" Biaggio hacia la clasificación para la Copa Libertadores 2019, el defensor cordobés muestra su jerarquía y talento en cada partido de su equipo, del que además es hincha confeso.

Todas estas condiciones hacen que sea muy querido por los simpatizantes del "Cuervo". Y ayer, los hinchas del "Ciclón" de Santiago del Estero se dieron el gran gusto de tenerlo. Tras su paso por Suncho Corral, donde estuvo realizando acciones solidarias para la Fundación Haciendo Camino, "Colocho" llegó anoche a la ciudad Capital y fue recibido por los integrantes de la peña Miguel Ángel "Mono" Ruiz, en su sede.

"Me pone muy contento este recibimiento, ellos siempre viajan a alentarnos a nosotros y hoy me tocaba estar acá por la zona y creía que era algo bueno e importante que venga a visitarlos y estar un rato con ellos", dijo Coloccini en un mano a mano con EL LIBERAL, mientras los hinchas coreaban su nombre.

"Soy un agradecido eterno a los hinchas que muchas veces viajan a Buenos Aires a alentarnos, se lo que significa viajar porque yo también soy del interior, soy de Córdoba, y creía que era un lindo gesto poder venir a visitarlos", agregó.

Pese a sus 36 años, el defensor dejó tranquilos a los hinchas ante la consulta sobre si hay Coloccini para rato. "Me siento bien. Mientras me sienta bien y con ganas de ir a entrenar y seguir disfrutando del fútbol, lo voy a hacer. El día que ya no lo haga, por supuesto que no le voy a faltar el respeto a los hinchas y daré un paso al costado", respondió seguro.

Del que se desconoce si seguirá jugando es del "Pipi" Romagnoli. "Sinceramente no lo sé, he hablado con él y me dijo que lo estaba pensando y tenía que hablar con el club. Ojalá siga jugando, todos queremos que siga. Ojalá que pueda seguir con nosotros acompañándonos", fue el deseo del capitán Cuervo para con el último gran ídolo.

A la hora de hacer un balance de la temporada, dijo: "Es muy positivo porque desde que agarró el Pampa (Biaggio) se han conseguido muchos puntos, se ha clasificado para la Copa Libertadores y se ha pasado de fase en la Sudamericana".

Y sobre la continuidad del DT, opinó: "Creo que la dirigencia lo ha apoyado en todo momento. Sé han hablado muchas cosas y se ha especulado en otras ocasiones pero creemos que ha hecho el mérito como para seguir".

Selección

Coloccini fue campeón Sub20 en el Mundial que se realizó en nuestro país, en el 2001, al tiempo que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Y sobre sus espaldas carga una participación en mundiales de mayores: Alemania 2006. Por eso es voz autorizada para opinar del combinado albiceleste que buscará cortar la sequía en Rusia.

"A la selección la veo bien. Argentina siempre es y va a ser protagonista así que confiamos plenamente en estos jugadores y ojalá le vaya bien", arrancó diciendo. "Él es el que más los ha estudiado a cada uno de ellos para lo que quiere hacer él, para lo que quiere jugar él. Si los eligió es porque cree que son los mejores y los que más le van a rendir. Ahora hay que apoyarlos y esperar que se pueda concretar lo que tanto estamos esperando", agregó en referencia a la lista de 23 que confeccionó el entrenador Jorge Sampaoli.

Cuando se le consultó si no era momento de una renovación más profunda en el plantel, respondió: "Han pasado los entrenadores y confían en los mismos que están o que estaban y por algo será. Será que los ve bien, será que tal vez no tiene que haber un recambio y si ellos lo piensan así, el seleccionador que está seleccionado por la directiva de la AFA consideran que es el mejor así, hay que respetarlo".

Coloccini no dudó en poner al elenco de Sampaoli como uno de los candidatos a ganar el mundial de Rusia y también pidió que se valore el hecho de que esta camada de jugadores haya llegado a tres finales (dos de Copa América y una de un Mundial).

"La Argentina siempre es candidata. Lo que sí tenemos que saber es que nosotros no somos los mejores porque no lo hemos demostrado en los últimos tiempos. Pero es candidata porque hemos llegado a tres finales. Y, más allá de los técnicos que han pasado, se han conseguido cosas importantes, aunque la gente crea que no es importante llegar a una final", explicó el jugador nacido en Alta Gracia, provincia de Córdoba.

Coloccini elogió a Lionel Messi, con quien compartió vestuario en Alemania 2006, y lo señaló como el "líder" del equipo. "Messi es nuestro as de espadas. Por todo, por como es deportivamente y como persona. Baja una línea de humildad que, si él la baja, imaginate que queda para los demás. Los liderazgos son importantes y nosotros tenemos a un gran líder que es Messi", remarcó.

Por último, lamentó la lesión del arquero Sergio Romero. "Es una lástima porque para nosotros, los jugadores de fútbol, el anhelo máximo es jugar mundiales. Él ya ha jugado mundiales, pero nunca deja de ser un sueño nuevo que tenemos. Pero otro compañero lo sustituirá y lo hará bien también", cerró.