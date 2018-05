Fotos El Gobierno se propone llegar a 15 mil viviendas sociales en ejecución hasta fin de año

23/05/2018 -

"La decisión del Gobierno es seguir invirtiendo hasta que no queden más ranchos y en este sentido hasta el momento llevamos entregando fondos para 12 mil casas y el objetivo es llegar a las 15 mil hasta fin de año porque este programa no tiene techo". Así lo remarcó el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, sobre el programa Viviendas Sociales.

El funcionario resaltó esta meta ante familias de la localidad de Amicha, departamento Río Hondo, que recibieron unidades habitacionales de dicho programa y que fueron construidas por la comisión municipal de ese lugar.

La ceremonia de entrega se realizó en el domicilio de Norma Leiva, donde estuvo presente el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, junto al jefe comunal local, Héctor Sánchez, quienes otorgaron las llaves a todos los beneficiarios de este programa que accedieron a la casa propia en el lugar de sus afectos.

En este contexto, Norma Leiva expresó su emoción de poder tener su "vivienda digna" y dijo: "Estoy muy contenta porque hoy puedo tener esta casa tan hermosa, aquí en mi lugar, donde he nacido y me he criado y donde tengo todos mis afectos. Hoy puedo decir que vamos a empezar una nueva vida".

El comisionado Sánchez dio la bienvenida y destacó la importancia que tiene este programa habitacional en el interior: "Este programa le da la posibilidad a familias que toda su vida han habitado en un rancho de acceder a una casa confortable, de material y que nunca la hubieran podido construir por sus propios medios. El compromiso es continuar trabajando para beneficiar a más familias y que de a poco podamos ir cumpliendo los sueños de todos los vecinos".

Finalmente, el ministro Niccolai dijo: "Les traigo el saludo del gobernador Zamora que felicita a todos los beneficiarios de las viviendas y les ratifica el compromiso de seguir en este camino, con este programa, para que cada vez más sean más las familias beneficiadas".

Continuó su oratoria y asintió: "Es un día de alegría porque estamos entregando casas a muchas familias que veían quizás lejana la posibilidad de cumplir el sueño del techo propio y digno en su lugar de origen, donde tienen todos sus afectos y toda su historia. La decisión del Gobierno es seguir invirtiendo hasta que no queden más ranchos y en este sentido hasta el momento llevamos entregando fondos para 12 mil casas y el objetivo es llegar a las 15 mil hasta fin de año porque este programa no tiene techo".

Al concluir su mensaje, sostuvo: "Tenemos que plantearnos nuevos desafíos para lograr lo que falta y en este sentido nos comprometemos con el comisionado para llegar con soluciones a la gente que todavía está esperando. Ojalá que comencemos una nueva etapa, con nuevos sueños porque tenemos que apuntar a estar cada día mejor".