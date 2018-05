"No vas a salir viva de aquí; así que dejame en paz"

Fotos DEFENSA. Nazar abrió las puertas para Vitalevi.

23/05/2018 -

Un vecino del Bº Juan Felipe Ibarra cayó preso, acusado de colocarle el cuchillo en la garganta a su mujer porque no lo dejaba drogarse en paz y lo enviaba a buscar trabajo.

Así lo afirmó en audiencia el doctor Benjamín Zavalía, al desgranar la historia de Juan Cruz Vitalevi, asistido por el defensor oficial, Emilio Nazar.

Zavalía ahondó que la víctima de la ira de Vitalevi resultó su pareja, la que interrumpió el rato de "esparcimiento" del sujeto.

"No vas a salir viva de aquí; no me rompas las p... así que dejame en paz", bramó.

La Fiscalía le enrostra tres incidentes, sazonados con amenazas y palizas.

Harta, Ponce buscó auxilio en la Justicia y Vitalevi fue enviado a un forzado encierro.

Después de muchos malabares penales, Nazar logró que la jueza de Género, Cecilia Laportilla, lo excarcelara.

No puede acercarse a la ex y a la semana le girará $ 1.000 para alimentar a la hija.