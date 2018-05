La formación de gobierno se retrasa por un currículum

Fotos CONTROVERSIA. Giuseppe Conte no termina de convencer.

23/05/2018 -

ROMA, Italia. La formación de un nuevo Ejecutivo en Italia se vio nuevamente retrasada por la polémica en la que quedó envuelto Giuseppe Conte, el premier postulado por la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas (M5E) para encabezar el gobierno conjunto, luego de que la prensa divulgara que al menos tres universidades no tienen registros de que se haya especializado en sus ateneos, como figura en su currículum.

Cuando parecía que faltaban horas para ponerle fin a los 78 días de incertidumbre luego de las elecciones del 4 de marzo, el presidente italiano Sergio Mattarella inició una "pausa de reflexión" para evaluar si, como le pidieron este lunes las dos fuerzas más votadas en los comicios, le da a Conte el encargo para formar un nuevo gobierno.

Sin embargo, ya a primera hora de ayer, la revelación de que la Universidad de Nueva York no tenía registros del paso de Conte, un abogado de 54 años sin filiación partidaria, por su sede, paralizó toda tratativa.

"Una persona con ese nombre no aparece en ninguno de nuestros registros, ni como estudiante ni como miembro de la facultad", aseguró uno de los voceros de la universidad norteamericana, Michelle Tsai, en un artículo que publica el diario The New York Times, aunque es posible que haya asistido a un programa de uno o dos días de los que no hay registro.

Conte fue el nombre que la Liga y el M5E le dieron a Mattarella como guía propuesto para el gobierno conjunto.