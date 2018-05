Reflexiones de una mudanza

23/05/2018 -

Hace unos días, preparando la mudanza mía y de mi familia, mientras clasificaba todas nuestras pertenencias para lograr armar las bolsas y las cajas, no pude evitar que algunas preguntas aparecieran en mi mente: ¿Cuánta vida cabe en unas cajas? ¿Cuánto, de todo esto que tenemos, realmente necesitábamos? ¿Cuánto compramos por impulso? ¿Cuánto conservamos solo por no habernos dispuesto a revisar si nos seguía siendo útil? Y ahora que nos vamos, ¿qué tanto nos pesa y nos complica tener que cargar todas estas cosas? ¿O qué tanto nos amarra tener que dejarlas? Y de repente estaba hablando (conmigo misma) de algo más. Imaginé que no deben ser tan diferentes las preguntas que aparecen en la mente de quien se encuentra cerca de la muerte, próximo a la última de sus mudanzas. Pensé en todo eso que cargamos a lo largo de nuestra vida, que nos hace más pesado el viaje: emociones que nos bloquean, relaciones que nos lastiman, pensamientos y juicios que nos limitan y condicionan, mandatos que seguimos al pie de la letra, sin siquiera preguntarnos si son coherentes con nuestros anhelos, culpas, resentimientos… y tanto más. ¿Cuántos de esos juicios, emociones, relaciones y mandatos fueron realmente útiles para poder alcanzar nuestros sueños y para lograr una vida plena y feliz? ¿Y cuántos cargamos simplemente por vivir en piloto automático, sin siquiera detenernos a pensar si era bueno sostenerlos? ¿Cuánto de todo esto que hoy "compramos", cargamos y arrastramos tendrá sentido cuando lo miremos desde aquel último tramo? ¿De qué nos arrepentiremos? ¿Qué cosas se verán más importantes, y cuáles dejarán de tener sentido? ¿Qué haríamos diferente, si supiéramos que nuestro tiempo es limitado? (¿acaso no lo es realmente?). Como despertando de un sueño escuché la voz de mi esposo que me decía: "Pensar que en siete años que vivimos en Córdoba, nunca te llevé a probar las pastas espectaculares de ese local en General Paz". Sonreí con una especie de nostalgia anticipada, por lo que sabía que ya no era posible. Y no es que me hubiera desesperado por comer esas pastas, pero ¡qué lindo hubiera sido! Y volví otra vez a sumergirme en mi mundo interior para seguir preguntándome qué otras cosas sería lindo poder hacer, poder vivir, poder disfrutar mientras me quede tiempo antes de "mi última mudanza". Desde el Coaching Ontológico sostenemos que cada vida es única y trascendente, que podemos diseñarla conforme a nuestros más grandes anhelos, que el presente está lleno de posibilidades maravillosas, pero que a veces no podemos ver por estar condicionados por pensamientos automáticos, creencias limitantes, emociones disfuncionales… A veces solo se trata de parar para observar con más atención el camino que venimos transitando, preguntarnos qué es lo que realmente queremos, recuperar la capacidad de asombro, redescubrir nuestros propios recursos internos y volver a vivir cada día como una nueva y gran oportunidad. Los seres humanos tenemos una inmensa capacidad que nos diferencia del resto de los seres vivos: la capacidad de pensar y elegir. Es nuestra decisión usar esa capacidad a favor o en contra de nuestros propósitos, para crear esa vida que queremos y que vale la pena vivir, o mantenernos en el ciclo oscuro de la automaticidad, el victimismo y la falta de poder.